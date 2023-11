El duro relato de La Joaqui en la Marcha del Orgullo: “Siempre me sentí discriminada”

La Joaqui es una de las cantantes del momento como referente del movimiento RKT. Desde que saltó a la fama con su música, rápidamente fue tomando relevancia y hoy es muy querida por el público, sus canciones encabezan las mejores listas de reproducción y sus shows agotan las entradas.

Si bien este año no fue fácil para la artista que se tuvo que alejar de los escenarios por problemas de salud, volvió con todo y anunció un show para cerrar el año en el Luna Park. Además, se destaca todas las noches como jurado de Got Talent.

Como parte de una nueva edición de la Marcha del Orgullo, la artista estuvo presente y brindó un show para miles de personas que se acercaron a celebrar la diversidad y la lucha de derechos de la comunidad LGTBIQ+.

La Joaqui dio un show en la Marcha del Orgullo Foto: redes

La confesión de La Joaqui en la Marcha del Orgullo

Luego de bajar del escenario, la artista se mostró emocionada y feliz de participar del encuentro de lucha y celebración. La Joaqui dio una entrevista para la revista Sudestada y confesó que ahí encontró un lugar al que pertenecer.

“Lo que significa para mí que hayan movido las energías para que yo esté acá. Les quiero contar que me vestí de negro y no de todos colores, porque sería injusto con todas las personas que alguna vez golpearon, insultaron o mofaron, por ser quien quieren ser, o amar a quien quieren amar, que yo me apropie de un sufrimiento que no padecí”, expresó con emoción.

“Siempre me sentí discriminada y no hubo un colectivo en el que me hubiera sentido tan en mi casa como ustedes. Así que se los agradezco”, agregó.

Luego, comentó: “Es muy grande el lugar que me han dado acá. Hay gente que ha sufrido mucho, que ha sido discriminada toda la vida, que ha tenido miedo a amar a quien ama simplemente porque el mundo es así, es injusto y a veces no está de acuerdo con que nosotros mismos queremos ser. Así que es un honor para mí porque todo este año particularmente me sentí sacada de otro pozo en todos los pozos y que me den un lugar tan importante, acá me hace sentir que hay un lugarcito y un pozo para mí también”.