El descargo de Lali Espósito luego de que cancelaran su show en Chile: “Es importante que sepan lo que sucedió”

Lali Espósito es una de las artistas argentinas más queridas por el público no solo del país, sino que de Latinoamérica y Europa. La cantante que comenzó su carrera como actriz junto a las producciones de Cris Morena, luego pasó a la música hoy es una gran referente del pop.

A lo largo de los años Lali logró generar un acercamiento con su fandom por medio de su empatía y visibilización de distintas causas, al igual que su postura sobre temáticas políticas con las que causó varias polémicas.

Lali Espósito y su look completamente de jean Foto: Instagram

La artista quedó envuelta en un escándalo luego de conocerse la noticia de que se canceló el show que iba a dar en Chile. Lali era la encargada de cerrar la Teletón, el evento benéfico y televisivo que este fin de semana se realizó en la Quinta Vergara de Viña del Mar.

La palabra de Lali luego de que se cancelara su show

La presencia de la ídola del pop era muy esperada por sus fanáticos. Sin embargo, pocos minutos antes de presentarse, se anunció que no iba a presentarse por problemas técnicos que vivió en el escenario.

Ante la polémica y tristeza de sus fanáticos, Lali decidió hacer un extenso descargo y aclarar la situación. “Mi amor y agradecimiento al fandom que estaba esperando. Me tocaba cantar sobre el final, estábamos todos listísimos detrás del escenario”, expresó Lali.

“Para los que no saben, pueden haber retrasos, errores técnicos, de todo. Y siempre, todos los artistas antes de salir chequean sus equipos personales y la presentación que está por hacer. Eso lleva un tiempo que uno pide y que coordinás previamente con la producción”, agregó.

“Cuando llegamos al escenario para salir a cantar, mi equipo que tenía que chequear que todo estuviera bien, se encontró con que no solo no teníamos los minutos que habíamos pedido, sino que también se habían desconectado enchufes y tensiones. Teníamos que empezar un poco de cero el armado de nuestro set”, comentó la artista.

El mensaje de Lali Espósito luego de que se cancelara su show Foto: instagram/lali

“Es importante que sepan lo que sucedió, y no que se especulen con cosas que no son. No se llegó, ellos mandaron otro show, terminó la Teletón y no salimos nosotros a cantar. Mi fandom muy amoroso estuvo bancando todo el día para que llegara este momento. Nos vamos tristes, no voy a mentirles”, resaltó.

Luego hizo hincapié en la importancia del evento benéfico: “Vamos a lo importante se ha superado el objetivo y al final de cuenta es lo único que importa y lo que más me alegra. Espero volver”, señaló.

Lali habló con los fans a la salida de la Teletón

Mientras se retiraba del evento benéfico, Lali bajó los vidrios de la camioneta y habló con sus fanáticos que la esperaban afuera del lugar. “A las 6 de la mañana salí de Buenos Aires con la ilusión de cantar. Me voy a llorar un ratito”, expresó la artista.

Ante sus palabras sus fanáticos le demostraron su amor “Ya te extrañamos mucho”, “Gritábamos como locos para verte”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.