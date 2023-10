Lali Espósito se sinceró sobre su obsesión con el trabajo y cómo le afectó en su vida personal

Lali Espósito es una de las artistas argentinas más exitosas a nivel mundial. Comenzó su carrera como actriz desde muy pequeña de la mano de Cris Morena. Sus personajes en telenovelas como Casi Ángeles, Rincón de Luz y Floricienta han dejado una huella en toda una generación. Luego, decidió meterse de lleno en la música y actualmente es todo un ícono de la escena argentina.

Sin embargo, en el último tiempo Lali Espósito se ha sincerado acerca de las consecuencias negativas que le trajo ser tan dedicada con sus proyectos. “Yo creo que me obsesioné, por la concepción de cómo fue mi vida, por el trabajo”, reveló recientemente en un podcast.

“Es algo que yo lo veo hoy reflejado en algunas cosas que no están buenas que tengo, de pensar todo desde el trabajo”, agregó y procedió a dar ejemplos de cómo le afecta en su vida personal. “Desde el trabajo resuelvo cómo hago eso de mi vida”, sentenció.

Durante su paso por Las Poderosas Podcast, la artista argentina también reflexionó acerca de cómo es que llegó a este punto. “La obsesión viene de la costumbre, yo empecé a trabajar a los 10 años”, recordó.

Lali Espósito en Rincón de Luz Foto: Archivo

A su vez, señaló que dedicarle tanto tiempo a su profesión tiene su lado positivo, pero que en cierto punto trae consecuencias negativas. “Cuando vas creciendo y notás que ayudás a tu familia económicamente y un montón de cosas que desde muy chico te ponen esa responsabilidad… está re bueno mi trabajo, me encanta, soy una privilegiada… pero empezás a darte cuenta a partir de los veintipico y decís ‘che, yo todo lo mido con la vara del trabajo’”.

Por último, hizo una fuerte autocrítica. “Esta cosa medio de futurología llega un momento que son círculos bastante obsesivos de planear tanto algo, ¿y si me muero en el medio?”, comentó dejando la pregunta en el aire.

Lali Espósito se sinceró sobre sus ataques de ansiedad

Hace un tiempo atrás, Lali también habló sobre sus problemas con la ansiedad y el control. En el podcast No Hagas Lo Fácil, habló por primera vez sobre la decisión que debió tomar respecto a su trabajo tras una fuerte crisis.

A raíz de esto aseguró que logró escucharse a sí misma y preservar su salud. “Por primera vez en mi vida, del año pasado a este, de reacomodar un poco mi manera de ver el trabajo”, confesó. “Porque pasa esto, está todo bueno pero cuando te empieza a agarrar una taquicardia y el brazo te tiembla decís ‘che esto es raro, debería chequear con un profesional si es normal’” dijo sin tapujos.

Por último sostuvo: “Me di cuenta ahora, no importa, no hay un tarde o temprano, digo cada uno se da cuenta de las cosas a su ritmo, me di cuenta hoy lo importante que era preservar mi psiquis y mi emoción. Y aprender a decirle a quien tenga al lado ‘che necesito ayuda’ no soy una superheroína”.