Lali Espósito ha sido noticia este fin de semana por varios motivos. La cantante y actriz argentina ha tenido difíciles días y utilizó sus redes sociales para descargarse. Primero, comenzaron a circular fake news que salió a desmentir a través de un contundente tweet. Luego, el show que tenía que dar en Chile fue cancelado y compartió un extenso comunicado al respecto.

Tal como se había anunciado, Lali Espósito sería la encargada de cerrar la Teletón, un evento televisivo y benéfico que se realizó este fin de semana en la Quinta Vergara de Viña del Mar. La presencia de la argentina era una de las más esperadas, pero por motivos de fuerza mayor no pudo presentarse en vivo.

El tuit de Lali luego de que la bajaran del show. Foto: captura.

Si bien la cantante ya estaba en el país vecino, lista para darlo todo sobre el escenario, no pudo hacer su presentación en vivo y regresó a la Argentina apenada. Además del caótico fin de semana que tuvo, también se quedó sin poder ver a Taylor Swift en su tercera y última presentación en el Estadio de River Plate.

Después de hacer un descargo y aclarar los motivos de la cancelación de su show, la argentina lamentó no poder estar presente en el Monumental para ver a su colega. “Y encima no llego a Taylor... Chau, me meteré en la cama con mi gatito. Lxs amo a ustedes”, escribió tras una serie de tweets con malas noticias.

El picante comentario de Lali Espósito sobre Travis Kelce, el novio de Taylor Swift Foto: Twitter

Luego, decidió ponerle un poco de humor a toda la situación y dejó un picante comentario sobre el novio de la artista estadounidense. “Y cierro diciendo... ¿Todos queremos un novio como el de Taylor? Sí. Ok listo. Besiiiiiiis”, bromeó en referencia a Travis Kelce, quien viajó exclusivamente para acompañar a la autora de “Lover” durante su estadía en Argentina.

El romántico momento entre Taylor Swift y Travis Kelce luego del segundo concierto en Buenos Aires Foto: vía país

El apasionado beso de Taylor Swift y Travis Kelce tras el segundo show en River

El sábado por la noche, Taylor Swift realizó su segundo show en el estadio de River Plate, en lo que fue su anteúltima presentación en Argentina. La cantante estadounidense hizo vibrar a sus swifties durante más de tres horas y luego protagonizó un tierno momento con su novio, Travis Kelce, una vez finalizado su recital.

La artista saludó a los fans que estaban ubicados en las tribunas con visión restringida y corrió hacia la puerta de la carpa del staff, donde la estaba esperando su pareja para felicitarla por su presentación. Una vez juntos, ambos se dieron un beso apasionado que hizo delirar a todos sus fans y el momento que quedó registrado en un video se hizo viral en las redes sociales.