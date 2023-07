Jimena Barón volvió a apuntar contra Giannina Maradona: “Era mi amiga y está con el padre de mi hijo”

Jimena Barón es una de las famosas que siempre se muestra tal cual es, no tiene problemas en mostrarse al natural y contar como se siente, es por eso que tiene millones de seguidores que la admiran y siguen sus pasos.

Jimena Barón para su Mala Sangre Tour Foto: Instagram

La famosa está muy pendiente en sus redes sociales, allí todos los días busca interactuar con sus seguidores, en donde por medio de preguntas contesta lo que ellos quieren saber de su vida. Con su simpatía y sentido de humor hace reír a todos.

Si bien la actriz se caracteriza por tomarse las cosas con buen humor y enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Cuando tiene que decir lo que piensa sobre alguna persona, no duda en decir cuál es su opinión y que es lo que en verdad siente.

La historia de su amistad con Giannina Maradona es conocida por todos, incluso Jimena le habría dedicado la canción “La Araña” para quien fue su amiga desde chica. Jimena estuvo en “Soñé que Volaba” el programa de Migue Granados.

Fiel a su estilo, dijo lo que pensaba sobre la situación y como se manejan en los medios de comunicación: “Acá hay mucha hipocresía del ambiente. Tipo, ‘está todo bien’. No no está todo bien las bolas. Era mi amiga y está con el padre de mi hijo. Tengo esa personalidad de que no soy una persona careta y a veces trae un poco de problemas”.

La cantante sostuvo que carácter a veces le trae problemas, pero a su vez eso es lo que sus fanáticos admiran de ella. Pera la actriz resaltó que en un momento le costó aceptar lo que se decía de ella, “esto no es mío y estoy acá bancándome las balas, las cámaras me las ponen a mí pero yo nunca en mi vida hice quilombo”, manifestó.