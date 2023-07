El impensado trabajo que tuvo Jimena Barón antes de ser famosa

Jimena Barón es una de las figuras públicas que siempre dan qué hablar no solo por sus dichos, sino también por su talentosa carrera como actriz y ahora cantante. Cada vez se luce más en su vida musical, con tres discos lanzados y presentaciones llenas de fanáticos.

Jimena Barón para su Mala Sangre Tour Foto: Instagram

No hay dudas de que el 2023 es un gran año para la actriz, quien lanzó su tercer álbum “Mala Sangre” que ya cuenta con millones de reproducciones y ahora se encuentra de gira por todo el país, luego de su exitosa presentación en Buenos Aires.

Como es común en ella, siempre está en constante comunicación con sus fanáticos por medio de Instagram, en donde deja la “caja de preguntas” para que le pregunten lo que quieran saber de su vida, también elige contar por videos o fotos su rutina.

De qué trabajó Jimena antes de ser conocida

Fue así que uno de sus seguidores quiso saber más de la vida de la cantante, sobre todo cuando aún no era famosa. El comentario fue “Cosas random que no sabíamos de vos, aparte de escribirle una carta a dios”.

Jimena Barón reveló de qué trabajó antes de ser famosa Foto: instagram/

La actriz no tiene problemas en opinar o contar sobre ella, y en general recurre al humor para contestar todo lo que le preguntan. “Fui cajera de un supermercado, hice taekwondo y pakua, nunca tuve un dejavú, no me gustan los churros”, confesó.

Y en la misma publicación, agregó: “Amo el rabo y no consigo, siempre estoy tejiendo algo, no veo pelis de terror, no me gustan los aviones. Mi momento de más energía es a la mañana”, se sinceró la actriz.

Jimena Barón Foto: Instagram/Jmena

Cuál es su verdadero nombre

Hace un tiempo, Jimena había revelado en sus historias que su nombre de pila es Jimena Pérez Guevara pero que ella decidió adoptar el apellido de su mamá cuando su papá se marchó. Por eso eligió llamarse Jimena Barón.