El secreto mejor guardado de Jimena Barón: la cantante reveló que no se llama así.

Jimena Barón no deja de sorprender. La cantante, fiel a su estilo, no se guarda nada y usa sus redes sociales para hablar sobre las cosas que no le gustan o siente injustas. En esta oportunidad, se refirió a uno de los temás más controversiales dentro del mundo de la música.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Jimena Barón compartió una situación que la ha molestado y que la indigna profundamente. Detalló que en la plataforma de streaming, los nombres de aquellos que solo colaboraron en la creación de la música aparecen como autores de sus composiciones. La artista decidió expresar su malestar a sus fanáticos.

Jimena Barón para su Mala Sangre Tour Foto: Instagram

Resulta que varias personas que únicamente participaron en la melodía figuran junto a su nombre en los créditos de autoría de las letras de las canciones en la plataforma digital. A pesar de que su equipo le sugirió que lo ignorara, argumentando que era una cuestión de ego y que no valía la pena preocuparse por ello, Jimena Barón considera que es injusto. Como medida preventiva, ha decidido que nadie ingresará al estudio de grabación mientras ella esté trabajando para evitar malentendidos al momento de atribuir los créditos de autor a los autores correctos.

Sin embargo, en medio de este debate, se conoció uno de los mayores secretos de Jimena Barón: su verdadero nombre, que también estaba en los créditos.

Cuál es el verdadero nombre de Jimena Barón

En medio de revelar esta verdad sobre los créditos, la actriz y cantante también quiso aclarar un aspecto importante: su nombre real.

Jimena Barón reveló su verdadero nombre. Foto: Instagram

Explicó que su nombre de pila es Jimena Pérez Guevara y que decidió adoptar el apellido de su madre, que es Barón, después de que su padre se marchara.

Jimena Barón dio detalles sobre su nombre. Foto: Instagram

Además, compartió detalles sobre los orígenes de su verdadero apellido, Pérez Guevara, revelando que fue un nombre inventado por su bisabuela en un intento de promover la paz entre dos familias, combinando los apellidos Pérez y Guevara. Añadió que está inmersa en una investigación familiar y reconoce que su propia vida es solo una pequeña parte del caos ancestral que la rodea.