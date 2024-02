¡Qué susto! Jimena Barón estuvo al borde del desmayo y reveló la razón por la que se descompensó

Este martes, la reconocida actriz y cantante, Jimena Barón, compartió un aspecto más íntimo de su vida en redes sociales, revelando una lucha personal que enfrenta cada vez que debe someterse a un control médico: una fobia intensa a la extracción de sangre que la deja “al borde del desmayo”.

La cantante relató su experiencia al acudir a una consulta médica para chequeos de rutina, donde el temor a la extracción de sangre la llevó a sentirse extremadamente mal. “La sacada de sangre es algo que me pone muy mal, a nivel que lo hago en casa porque si no me desmayo”, confesó en sus redes sociales, evidenciando el impacto emocional que esta situación tiene en ella.

Jimena Barón dio detalles de su fobia a sacarse sangre

A pesar de enfrentarse a momentos difíciles en su vida, Barón admitió no comprender completamente el origen de su fobia. “No logro entender por qué me pasa eso. La paso muy mal y físicamente pasé por cosas muchísimo más intensas”, expresó, destacando la profundidad de su malestar.

La situación se volvió aún más desafiante cuando, tras someterse a los análisis de sangre de rutina, Barón experimentó un episodio en el que casi se desmaya debido a la baja de presión. “Me baja la presión”, comentó la artista, describiendo los síntomas físicos que experimentó, incluyendo mareos y una sensación de malestar generalizado.

Incluso después de completar el procedimiento, Jimena Barón continuó sintiéndose mal, compartiendo en redes sociales su angustia y malestar. “Por más que ya me hayan sacado sangre, me quedo mal, como angustiada, es una cosa horrible”, describió, destacando la persistencia de los efectos emocionales posteriores a la extracción.

