El fuerte descargo de Jimena Barón contra nutricionistas que critican su imagen: “Dicen que soy un mal ejemplo”

Jimena Barón volvió a generar polémica por su cuerpo. Esta vez la cantante y actriz acudió a sus redes sociales para defenderse de las fuertes críticas que recibe por parte de nutricionistas. En sus historias de Instagram apuntó contra quienes utilizan su imagen como ejemplo de lo que está mal hacer para tener una vida sana y equilibrada.

Cansada de las críticas, Jimena Barón decidió hablar sobre su alimentación y entrenamiento. Ante sus seguidores, la actriz reveló que, después de ejercitar mucho tiempo sola, decidió recurrir a un gimnasio y recibir los consejos de especialistas. Sin embargo, tras hablar de su rutina de ejercicio físico, apuntó contra quienes la critican.

“Basta a las nutricionistas o las coaches, no sé quiénes son, con poner imágenes mías y decir ‘porque esto es un mal ejemplo’”, dijo Barón, indignada. “Es un mal ejemplo, porque no hay que hablar de cuerpos ajenos”, se defendió.

“Si vos me seguís, Miriam, Mabel, Esther... quien sea que está usando mi foto para decir que yo soy mal ejemplo de algo, estás mintiendo porque yo entreno muchísimo y como muchísimo”, aseguró ante sus seguidores.

Jimena Barón mostró así su abdomen.

Lejos de abandonar el tema ahí, Jimena continuó y sostuvo que “debe terminar esto de usar el cuerpo del otro para decir ‘esto no está bueno’ o ‘esto es re peligroso’”. La actriz también sugirió: “Usá el tuyo, googleá la imagen de una suricata... No pongas mi foto ni la de mis colegas. Estoy harta porque de repente son todos modernos, avanzados y empáticos, pero no paran de opinar de cuerpos ajenos”.

Luego, sostuvo que ella entrena y tiene un plan de alimentación acorde a su rutina y estilo de vida. “No pongas mi foto, maldita nutricionista, que seguramente le da seis almendras a tus clientes”, disparó. A modo de cierre, llamó a la reflexión. “Si yo, a pesar de amar mi cuerpo y registrar que es muy lindo, me encanta y lo amo, quiero llegar a otro lugar, a otro punto y tengo como meta tener más músculo, estar más marcada y agrandar mis brazos o lo que sea, déjame tranquila”.

En su fuerte descargo, Jimena Barón se defendió y aseguró que no incentiva a nadie a pasar hambre para perder peso. “Yo no estoy diciendo ‘no coman’ o ‘deshidrátense’. Déjenme en paz. Es mi cuerpo y si yo me veo regia, pero quiero seguir esforzándome para verme de otra manera, me dejan en paz”, concluyó.

Jimena Barón explicó por qué quiere cambiar su entrenamiento

Jimena Barón reveló por qué se volvió tan fanática del entrenamiento y la actividad física. “A mí me gusta entrenar sola porque siento que es un momento mental espectacular en donde uno domestica y adiestra los demonios”, sostuvo.

Además, la artista señaló que después de entrenar mucho tiempo sola, se armó una rutina que le gusta y con la que se siente cómoda pero que ahora quiere ir por más. “Estoy para entrenar con alguien y que me haga hacer cosas que no me gustan”, sostuvo y explicó que por ese motivo empezó a hacer fierros en un gimnasio.

“Yo soy muy musculosa, fibrosa, me marco muy rápido... Y mi miedo era quedar como Tronchatoro. Le voy a dar una chance. De todos modos, le estoy metiendo con mucho aeróbico para chupar y limpiar un poco porque yo quiero estar esbelta, pero fuerte”, remarcó sobre su objetivo.