La emoción de Jimena Barón al cumplir el sueño de su vida: “Mi mayor logro”

Jimena Barón es una de las famosas que utiliza las redes sociales para contar a sus seguidores todo lo que pasa con su vida. Es por eso que no duda en compartir con su comunidad cada logro, desafío o momento especial.

La cantante y su hijo Momo son muy queridos en el mundo virtual, por lo que es común ver parte de su vida en su perfil. Esta vez la actriz decidió contar la notica más feliz de su vida y lo hizo entre lágrimas por la emoción y felicidad de poder cumplir su sueño.

Jimena Barón compartió su alegría por alcanzar su sueño

Por medio de un sentido posteo, escribió: “Me preguntan a veces que me falta, y la verdad es no me falta nada, pero les he compartido cuál era mi sueño. Trabajo desde los 9 años, la mayoría ya lo sabe, pero me tocó una vida con algunos obstáculos y costó un poco más”.

Luego destacó su felicidad y el momento especial que vive: “Estoy en un momento de la vida precioso, no perfecto porque eso entendí que no existe, pero precioso. Se siente como una revancha a muchas ilusiones que ya estaban grises. Les comparto tal vez mi mayor logro después de ser la mamá de Momo. Bienvenidas las pijamadas, los asados, las navidades en casa, y quién sabe qué más. Para mí que todo. Yo siento que se viene todo”.

En la publicación se pueden ver fotos de la famosa con su hijo, luego a Momo festejando la noticia de la casa y una imagen de la nueva propiedad a la que pronto se va a mudar La Cobra junto a Momo.

En sus historias de todos los días, Jmena suele compartir todo lo que hace, y entre esos posteos interactúa con sus fanáticos, en más de una ocasión resaltó que su sueño en la vida era tener una casa propia para ella y su hijo, y ahora lo logró.