Jimena Barón causó furor en Instagram con un look infartante blanco y lleno de encaje.

Jimena Barón es una de las famosas que siempre recurre a las redes sociales para conectarse con su audiencia y establecer un vínculo más estrecho con ellos. Día a día se puede observar en su cuenta de Instagram una parte de su vida, especialmente relacionada con sus comidas, sesiones de ejercicios y los instantes compartidos junto a su hijo, Morrison, o su pareja.

Jimena Barón compartió la producción de fotos para su nuevo tema. (Instagram Jimena Barón)

Ahora, Jimena volvió a generar revuelo en las redes sociales con su más reciente publicación en Instagram. En esta ocasión, Barón dejó a sus fans sin palabras tras subir un dump con un look súper osado.

Jimena Barón tras lanzar su último tema "Elegante". Gentileza Instagram.

La actriz de 36 años lanzó un nuevo tema musical de la mano del grupo liderado por Rubén “Cacho” Deicas y Marcos Camino, Los Palmeras, “Elegante”.

Para presentarlo, la artista eligió un look que dio que hablar: Jimena optó por un mono completamente de encaje blanco que dejó ver su ropa interior. Acompañó la prenda con un cinturón en color plata para acentuar la cintura.

Jimena Barón y Los Palmeras estrenan “Elegante”, su primera colaboración en videoclip Foto: unknown

JIMENA BARÓN EXPLICÓ POR QUÉ QUIERE CAMBIAR SU ENTRENAMIENTO

Jimena Barón reveló por qué se volvió tan fanática del entrenamiento y la actividad física. “A mí me gusta entrenar sola porque siento que es un momento mental espectacular en donde uno domestica y adiestra los demonios”, sostuvo.

El fuerte descargo de Jimena Barón contra nutricionistas que critican su imagen: “Dicen que soy un mal ejemplo” Foto: Instagram

Además, la artista señaló que después de entrenar mucho tiempo sola, se armó una rutina que le gusta y con la que se siente cómoda pero que ahora quiere ir por más. “Estoy para entrenar con alguien y que me haga hacer cosas que no me gustan”, sostuvo y explicó que por ese motivo empezó a hacer fierros en un gimnasio.

Jimena Barón regaló arriesgadas poses en bikini. Gentileza Instagram.

“Yo soy muy musculosa, fibrosa, me marco muy rápido... Y mi miedo era quedar como Tronchatoro. Le voy a dar una chance. De todos modos, le estoy metiendo con mucho aeróbico para chupar y limpiar un poco porque yo quiero estar esbelta, pero fuerte”, remarcó sobre su objetivo.