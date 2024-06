La cruda hipótesis de Yanina Latorre ante las expectativas del mano a mano entre Martín y Furia de Gran Hermano 2024: “Si se va...”

Este 18 de junio será marcado como uno de los momentos más tensos de Gran Hermano 2024. Juliana, la doble de riesgo, y Martín (integrante de los Bros), estarán en un mano a mano por su permanencia en la casa.

“Avísale a tu jermu y todas las boludi*** esas que los que ganaron Gran Hermano están ahí arriba. Ustedes no sé por qué están acá. ¿Sabes quién levantó este show cuando vos estabas durmiendo la siesta?, la Furia y el Emma. No necesito hablar en inglés para hacerme sentir propia, al que no le guste lo siento”, expresó la hermanita a los gritos para que escuchara Martín.

Cuándo será el versus final entre Furia y Martín de Gran Hermano 2024 Foto: Instagram

Con este panorama, él afuera también está marcado por suma tensión. Luego de que la gala se dividiera en dos días, diferentes mediáticos y usuarios comenzaron a dudar sobre la veracidad de los resultados.

Una de las personas que brindó su postura fue Yanina Latorre, quien aseguró un duro desenlace para Gran Hermano 2024 si se dedicen por un determinado resultado.

La postura de Yanina Latorre sobre el mano a mano entre Martín y Furia

La angelita manifestó su opinión en su programa de radio en “El Observador”. Ahí, reveló que mientras estaba al aire con “LAM”, le llegó información de que Juliana sería la próxima eliminada de Gran Hermano 2024.

“Ayer yo conté al aire que se venía una placa muy jugosa y al aire me llega la data de que estaba perdiendo Furia”, explicó la periodista sobre cómo se enteró de los resultados preliminares.

Al momento en que Latorre reveló la noticia en LAM, había advertido que esperaba que no dividieran la gala por los resultados. Sin embargo, esto ocurrió.

La decisión final para conocer quién abandona la casa se conocerá este martes

“Pasan tres minutos que dijo eso y pasan en las redes de Gran Hermano que se terminaba el martes”, recordó Yanina Latorre con cierta incredulidad.

Finalmente, Yanina Latorre sentenció que si realmente las votaciones cerraron el 18 de junio, Juliana debía ser la próxima eliminada de Gran Hermano 2024. En tal caso que no ocurriese, habría cavidad a que las votaciones continuaron el lunes o un posible fraude.

“Si las votaciones cerraron anoche, debería irse hoy Furia. Yo sé de muy buena fuente que ella venía perdiendo. Si lo dan vuelta y se termina yendo Martín hoy, es porque las votaciones quedaron abiertas o porque lo tocan. Porque cuando yo lo dije, venía perdiendo Furia”, sentenció la angelita con suma convicción.