¿Furia será la ganadora? la teoría que apunta contra la producción de Gran Hermano 2024

Gran Hermano 2024 vive momentos decisivos. A menos de un mes para que termine el reality, en la casa quedan solo seis jugadores: Emmanuel, Darío, Nicolás, Bautista, Furia y Martín, uno de ellos será el ganador del programa. Sin embargo, la pelea entre el Chino y Juliana cada día se vuelve más caótica.

Desde la semana pasada cuando se enfrentaron y sellaron su camino para un versus telefónico, Martín y Furia no pararon de tener discusiones y decirse las cosas en la cara. Finalmente, la gala de eliminación del lunes termina hoy, martes.

En la primera parte, Santiago del Moro reveló a los dos salvados por el público Emmanuel y Bautista, por lo que quedaron, como se esperaba, Martín y Furia en el teléfono. La inesperada decisión de pasar al otro día generó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Cuándo será el versus final entre Furia y Martín de Gran Hermano 2024 Foto: Instagram

La producción de Gran Hermano 2024 en la mira por Furia

En LAM analizaron la jugada de Furia y cómo se maneja la producción para no dejarla en evidencia cada vez que la participante insulta o tiene dichos polémicos. Según mostraron en el programa, Ariel contó en un streaming porque cortan la transmisión en momentos claves: “El maltrato psicológico que Furia ejerce a los jugadores, es cancelable entonces se corta cámara para no exponerla”.

Luego en el piso del programa, Fefe opinó: “Ella lo alinea mucho con lo que quiere que suceda, esta semana son Los Bros entonces va a atacarlos”.

Asimismo, Yanina se adelantó a la noticia sobre la gala doble: “A mí me está llegando datita de Telefe, y no sé si está tan segura su permanencia en la casa por los votos. Yo creo que ellos la quieren adentro, no va a ser que se está yendo por los votos, y decidan esta noche que no haya eliminación y dejar un mano a mano para mañana”.

“La transmisión estuvo muy cortada el fin de semana porque estuvo heavy”, agregó uno de los panelistas en referencia a la manera en que la producción se maneja cuando hay contenido fuerte.

“Cortar la transmisión avala todas las teorías que nosotros tenemos. Santiago justifica que el país está violento y el año pasado ganó Marcos que era la 0 violencia, y el país era el mismo”, expresó Yanina Latorre sobre la postura del conductor frente a las críticas.

Por lo que se sospecha que Furia sería la ganadora del reality y los demás compiten por el segundo puesto, ya que si queda eliminada se caería el rating del programa.