Una por una, todas las polémicas de Furia dentro de la casa de Gran Hermano 2024.

se trata de una de las recientes polémicas de Furia, donde Furia hablaba con Emmanuel sobre la tensa relación entre ella y Marisol (novia de Martín Ku). “Tintu es una gran actriz. Coy, me di cuenta, sé que no podías hablarme pero me di cuenta cómo te trataba y de que a mí no me podía ni ver”, comenzó. “A mí no me podía ni ver. ¿Saben lo que se siente cuando alguien te tiene envidia y bronca? Conectó con toda la casa pero conmigo no. ¿Yo que tengo? ¿HIV (VIH en español? ¿Tengo olor a mierd*? ¿Qué tengo?”, ese fue el comentario que generó una ola de reacciones, entre ellos, la respuesta de la fundación Huésped. Del Moro dio un discurso sobre este tema , pero no hubo sanción ni comentario dentro de la casa.