¡Los gritos siguen! Furia continuó con los ataques a Martín en Gran Hermano 2024: “Oportunista”

Gran Hermano 2024 está en sus últimos días y la tensión aumentó con sumas fuerzas. Con solo seis participantes en la casa, el público decidirá quién se quedará una semana más en el reality más visto en Argentina.

Ahora bien, tras la movida de Darío como líder de la semana, la placa quedó conformada por Juliana (quien está sancionada), Martín, Emmanuel y Bautista.

Los nominados de GH 2024

Con este panorama, la doble de riesgo decidió conformar un mano a mano con Martín. Ante ello, las cosas se han salido un poco de control en la casa.

Cómo ha sido la disputa entre Furia y Martín de Gran Hermano 2024

Los últimos ataques de la doble de riesgo a Martín ocurrieron este 17 de mayo, cuando el asiático acompañaba a Nicolás mientras hacía un asado en Gran Hermano 2024.

En ese momento llegó Juliana, quien no dudó en atacar al decir que esperaba el día en que las mujeres no fueran vistas como “locas” como habría hecho ver Martín.

“Tengo la esperanza que algún día las cosas van a cambiar y las chicas van a dejar de ser vistas como unas ‘locas’ y ‘emergencias’ como decís vos”, arremetió con fuerza la doble de riesgo.

Olivia, una niña de seis años, es fan de la jugadora de Gran Hermano.

Como consecuencia de los múltiples gritos en la casa, Martín le respondió que la catalogaba como “loca”, si no que aseguró que inventaba muchas cosas. Asimismo, le imploró a la hermanita que acabara con los insultos.

“Nadie te hace ver como una loca. Simplemente inventás cosas. Entiendo que lo hagas por juego, pero ya está, basta, basta”, expresó el hermanito con sumo cansancio en Gran Hermano 2024.

"Los bros", Nicolás, Martín Ku y Bautista de Gran Hermano 2024 Foto: Twitter

Pese a las explicaciones de Martín, Juliana siguió gritándole al recalcar que no le permitió a Nicolás ganar un liderazgo. También, aseguró que la gente no lo había sacado por Arturo, quien le estaría quitando la maldad.

“Este tontito (Nicolás) no entiende lo que pasa, el no puede ganar el liderazgo. Lo mandaste a placa, siempre lo tiraste a la basura (...) porque tenés un perro, por eso no salís de acá ¡OPORTUNISTA! Ni te mereces a ese cachorro. Te lo regaló Dios para que seas más bueno”, increpó la doble de riesgo a los gritos.

La actitud de Furia con Martín en una dinámica de grupo

Finalmente, otro ataque ocurrió en una dinámica de grupo, cuando Martín hablaba sobre su novia. En este sentido, mientras estaba hablando, la hermanita ponía diferentes caras y tosía a propósito.

“Con Mari fue la primera vez que me enamoré (...) perdón, respetá el momento”, expresó el hermanito en medio de la dinámica.

Este último hecho generó suma indignación entre los fanáticos y exparticipantes. Un ejemplo de ello fue Florencia Regidor, quien no dudó en expresar su descontento con Juliana: “Me hace mal ver los videos de como maltrata a los chicos, sáquenla YA”.