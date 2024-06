Zoe de Gran Hermano 2024 reveló la verdad sobre sus retoques estéticos: “Me puse...”

Pasar por Gran Hermano 2024 le cambió la vida tanto a los exparticipantes como a los que aún siguen en juego. Llegando a su etapa final, en la casa más famosa del país quedan seis jugadores que se disputan por ser la o él ganador. Zoe fue una de las revelaciones del reality.

La joven de 21 años generó sorpresas en su aislamiento, ya que llegó a estar cinco meses, con una personalidad tranquila y sin tener ningún tipo de enfrentamiento con sus compañeros de convivencia. Sin embargo, quedó eliminada cuando ingresaron los familiares, por ella su mamá Aixa.

Al salir de la casa, su fama aumentó considerablemente, para Zoe es una estrella de las redes sociales y como modelo. La joven de 21 años realiza campañas, los trends del momento y muestra sus looks. Pero lo que más llamó la atención es su cambio físico.

Zoe de Gran Hermano 2024 habló de su retoque estético

Si bien hace unos días, Zoe aclaró que, si usa filtros y que no tiene ningún problema en admitir. Sin embargo, siguió recibiendo comentarios por su aspecto físico, y en especial por el retoque estéticos que se hizo.

Zoe realizó un descargo para quienes la critican: “Sé que me dijeron que no tengo que aclarar nada, pero me están diciendo mucho que hablo diferente, que tengo algo en la boca, no sé. Me puse labios. Cuando entré a la casa los tenía, pero se fue yendo con los 5 meses. Sorry, qué se yo, me volví a poner”.

“No sé porque hablo raro, que sé yo, para mí hablo normal. Quizás ustedes no estaban acostumbrados a escucharme en modo hablándole a un celular, y estaban acostumbrados a escucharme hablándole a otra persona. Perdón, no sé qué decirles”, comentó Zoe en un video de TikTok.

“Estoy resfriada, quizás algo por eso, perdón por hablar diferente a lo que hablaba en la casa. Espero este video sirva para aclararle las dudas”, cerró Zoe sobre los comentarios de su retoque estético.