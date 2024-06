¡Volvió Virzana! el reencuentro entre Manzana y Virginia de Gran Hermano 2024 que se volvió viral

Gran Hermano 2024 está llegando a su fin y con ello trae sorpresas, enojos, amistades y acuerdos entre los seis jugadores que se disputan por un lugar en la final. Virginia fue la última eliminada después de ir al teléfono en un mano a mano con Furia.

A pesar de quedar eliminada Virqueena fue una de las jugadoras mujeres que logró llegar a estar entre los siete mejores, cautivando a la audiencia con sus ocurrencias y frases. Tiene un gran club de fanáticos y era una de las candidatas a ser la ganadora.

Dentro de la casa, Virginia logró una fuerte amistad con Manzana. Una de las relaciones que más sorprendió por la diferencia de edad, pero que sin dudas conquistó por el cariño que se tenían y cómo se defendían en el juego.

Virginia y Manzana: la fuerte amistad que surgió en Gran Hermano 2024

Virzana logró traspasar el juego y al ser eliminado Manzana realizó campañas para que Virginia siga dentro de la casa. Por su parte, Virqueena siempre le dejaba mensajes a su amigo y soltaba algunas lágrimas por extrañarlo.

El desopilante reencuentro entre Virginia y Manzana de Gran Hermano 2024

Los amigos se reencontraron esta semana, tras la salida de Virginia y no dudaron en grabar un video de TikTok para los seguidores de Virzana. En los videos aparecen imitando la canción que crearon los fanáticos de Virginia con sus frases icónicas.

“Harta estoy”, “Ya me pudriste”, “No me dan bola”, “Voy a hacer lo que se me cante el oget*”, son algunas de las frases que se hicieron viral. Ambos aparecen divirtiéndose, cómplices e imitando a Virginia. El video causó furor en los fanáticos de esta amistad.

El reencuentro fue en el programa “A la Barbarossa”, donde estuvo Virginia invitada por ser la última eliminada. Allí apareció de sorpresa Manzana, lo que generó la emoción de su amiga.

“Lo extraño muchísimo! Es un amigo entrañable. Lo adoro. Lo extrañé un montón. Me hizo falta en la casa. Tener contención en el juego es muy importante. Además, los divertíamos un montón”, comentó Virginia cuando le preguntaron por su amigo, antes de que aparezca de sorpresa.