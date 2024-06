El fuerte enojo en vivo de Virginia de Gran Hermano 2024 con Eliana Guercio: “Tengo dignidad”

Virginia fue la última eliminada de Gran Hermano 2024 tras enfrentarse en un mano a mano con Furia. En la casa más famosa del país quedan 6 jugadores que esta semana recibieron la visita de sus familiares: el marido de Emmanuel, la mamá de Nicolás, la prima de Bautista, la hija de Darío que vino de Venezuela, la hermana de Furia y la novia del Chino.

Sin embargo, como las reglas del juego indica por día iban a salir 2 familiares conforme votaban los participantes. El martes pasado en la gala en vivo abandonó la hija de Darío y la hermana de Furia, por decisión propia.

Mientras se definía sobre qué familiares abandonaban el juego, en el vivo del programa se llevaba a cabo El Debate, en donde Virqueena contó su experiencia y estrategia durante su estadía de cinco meses en la casa y debió responder las preguntas de los analistas.

Virginia de Gran Hermano 2024 se enfrentó a los analistas Foto: instagram/virgidemook

El cruce en vivo entre Virginia de Gran Hermano 2024 y Eliana Guercio

En medio del programa, Virginia tuvo un cruce con Eliana Guercio, quien está como panelista, por la pelea que tuvo en su momento con Furia y la llevó a quedar afuera de la casa. “Yo voy a decir una sola cosa. Prefiero irme con mi dignidad y sin plata. La plata la voy a hacer laburando. Yo a mi hija la defiendo... Yo no entré a GH exclusivamente por el dinero, como sí lo manifiesta Furia. Yo no pensé que iba a durar mucho. Entré para que la gente me conozca”, comentó Virqueena al panel.

Ante esto, Eliana Guercio interrumpió: “Cuando hablás de dignidad, quiero saber qué entra ahí. Vos intentaste incitar a la violencia, provocando un empujón entre Florencia y Furia para que la pueda sacar a Furia por un empujón”.

“¿Qué? Cualquier cosa dice”, respondió Virginia. Y Eliana Guercio señaló: “No, cualquier cosa no. Lo vimos... Están los tapes”.

Virginia salió al cruce y se defendió: “No, dice cualquier cosa. Sacan las cosas de contexto”. Por su parte, Eliana retrucó: “Si hablás de dignidad, que sea con toda la propiedad de la palabra”.

“Yo tengo muchísima dignidad, por eso siempre le contesté a Furia… A mi hija le hizo pasar días feos y yo me calenté. Y tengo dignidad porque le iba a contestar, aunque el fandom me saque. Me importa un chot*”, comentó con enojo Virginia.