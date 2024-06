La tremenda pelea entre Furia y Martín de Gran Hermano 2024 por Marisol: “Me tiene envidia”

Gran Hermano 2024 está viviendo su etapa final. El lunes pasado ingresaron los familiares de los seis jugadores que siguen en campaña para ser él o la ganadora, entre ellos estaban: el marido de Emmanuel, la novia de Martín, la hermana de Furia, la mamá de Nicolás, la prima de Bautista y la hija de Darío.

Sin embargo, las reglas del juego eran que por día abandonan dos familiares la casa, y el que queda gana un viaje All Inclusive y le pasa el liderazgo al jugador original para la próxima semana. En la noche del martes abandonó voluntariamente el reality, Coy, la hermana de Furia. Luego los jugadores votaron y salió la hija de Darío.

El miércoles volvieron a votar en el SUM mientras el programa salía en vivo y allí se desató una fuerte pelea entre Furia y el Chino por Marisol, la novia del jugador. Debido a que Juliana votó por ella y expuso lo que piensa.

Los jugadores y sus seres queridos votaron.

La pelea entre Martín y Furia de Gran Hermano 2024 y el comentario de Santiago del Moro

“Me encantaría que se quede Mari, pero si ustedes no quieren, no pasa nada”, comentó Martín al charlar con sus compañeros. “No, no quiero, porque veo que con mi hermana se lleva como el ojet* y me mira con caras que no me gustan porque es una actriz del ojet*. Si no le gusto porque tiene envidia de quien soy no es mi problema”, le contestó Furia.

“Mari te va a tener envidia, justo, sí”, expresó con ironía el Chino. “No quiero perder el aislamiento. Que me miren todos con buena cara. Quiero que María se vaya. Afuera. Estoy harta de la gente falluta”, agregó Juliana generando el enojo de Martín.

“Mari no es falluta, eh, solo eso te voy a decir”, sostuvo el Chino indignado por los dichos de Juliana.

Al volver al piso del programa, Santiago del Moro opinó de la discusión y el momento en que Martín se para a enfrentar a Furia para defender a su novia. “No recuerdo que se parara así, se paró muy mal... muy mal”, comentó el conductor.

Lo que generó fuertes reacciones en las redes sociales porque en más de una ocasión Furia hizo lo mismo, y nadie dijo nada. “Se ve que tiene memoria selectiva”; “¿Cómo no se indigna con la pelada?”, fueron algunos de los comentarios.