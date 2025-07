El mundo del boxeo está de luto por la muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien falleció este lunes a los 47 años luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico el pasado 14 de julio, y uno de los primeros en pronunciarse fue Jorge “Roña” Castro.

En diálogo con Karina Mazzocco para A la tarde, el santacruceño sostuvo: “Lamento mucho, le mando mi pésame a la familia... La noticia me cayó como un balde de agua fría, porque la Locomotora venía saliendo".

Entonces recordó la última vez que se vieron y compartieron juntos, la cual ocurrió durante la grabación de Pasapalabra, programa que fue emitido este lunes por Telefe a modo de homenaje a la exboxeadora. “Hace dos semanas estuvimos en un programa de televisión juntos, estuvimos charlando. Es una mina guapa, que siempre daba aliento, que salía adelante, que hablaba a lo paisano”

También se refirió al apodo “Locomotora” que ambos compartían. “Yo soy mucho mas grande que ella (le llevaba diez años) y Locomotora Castro me decían cuando tenía 17 años porque nunca retrocedí. Y Locomotora Oliveras era una mina que iba para adelante, que se llevaba a todo el mundo por delante. A mi no me dolía porque era versión mujer“.

En medio de la charla, el exboxeador recordó un detalle que, según su punto de vista, afectó para siempre la salud de Oliveras. “Para mi ya venia con una secuela, porque hace 10 años ya le había agarrado esto, una clase de ACV, le había quedado la boca medio cruzadita”, expresó.

En ese momento, el periodista Daniel Fava intentó traer más claridad al tema y aportó: “Una parálisis había sido, no llegó a a ser ACV”. “Bueno, pero venía de una secuela... y esto, cada temporada te agarra”, contestó Castro.

A raíz de este tema, destacó la importancia de seguir haciéndose estudios luego de abandonar la practica del deporte. “Los golpes te dejan secuela y después de los 40 años te pasan factura”, concluyó.