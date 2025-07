Un momento cargado de emoción se vivió este lunes por la noche en La Voz Argentina, cuando Soledad Pastorutti rompió en llanto frente a un dúo de participantes de su team y lanzó una reflexión que generó impacto tanto en el estudio como en las redes sociales.

Los protagonistas del momento fueron Oscar y Rogelio, dos adultos mayores que interpretaron el clásico de Alberto Cortez, Cuando un amigo se va. Su actuación provocó una fuerte reacción en la cantante oriunda de Arequito, quien no ocultó sus lágrimas, como tampoco pudieron hacerlo Ale Sergi, Juliana Gattas y Lali.

Juliana Gattas y Ale Sergi, de Miranda!

"Gracias por cantar esta canción, por sentirla de la manera que la sintieron, por traer emociones inusuales que este tipo de letras no suceden tanto hoy en día y hablan de cosas que a mí me parten, me partieron al medio, no puedo juzgar otra cosa que la emoción que trajeron a este estudio", expresó la vocalista de Miranda!.

Por su parte, la intérprete de Fanático, conmovida por la presentación, comentó: “Yo lo que vi fue a dos profesionales amantes de la música, que nos bajaron un cambio a todos en esta vorágine. Nos vinieron a recordar qué es cantar y para qué hay que cantar, con esta canción, con sus voces. Pero esto es lo que realmente tiene que pasar cuando un cantante deja el corazón, esto que lograron ustedes“.

Soledad Pastorutti junto a dos participantes de su team y Nico Occhiato.

Cuando llegó el turno de la Sole, apenas pudo hablar: “Quiero decir que respeto y valoro mucho a mis mayores, yo aprendo hasta el día de hoy de mis mayores, y es una cosa que lamentablemente en la sociedad de hoy hemos perdido… y yo la sigo manteniendo con mucha firmeza”.

“Ustedes no vinieron a cantar acá. Ustedes vinieron a demostrarnos que letras como estas solamente las pueden personas que han sabido vivir y que han tenido golpes en la vida. Eso es lo que pasó esta noche. Quiero agradecerles de corazón esta lección de vida que tanto hace falta a la sociedad toda“, cerró la coach.

La emotiva interpretación de Cuando un amigo se va en La Voz Argentina