El picante plan de La Tana para tener relaciones sexuales con dos participantes de Gran Hermano: “Un corte de pelo por un...”.

Gran Hermano no es solamente un reality show donde se pone a prueba la convivencia forzada entre desconocidos, el aislamiento absoluto del mundo exterior y las estrategias para llegar a la gran final. También es un experimento social que explora los límites del comportamiento humano en situaciones extremas. Dentro de la casa más famosa del país, no solo se juegan alianzas, traiciones y nominaciones: también entra en juego el deseo, el autocontrol y la represión de impulsos básicos.

Una de las temáticas que siempre ha estado presente, aunque no siempre visibilizada, es la sexualidad. A lo largo de las distintas ediciones, se han visto romances apasionados, vínculos fogosos, situaciones de intimidad y, en algunos casos, encuentros sexuales entre los participantes. Sin embargo, en esta edición en particular, el tema del sexo parece haberse convertido en un gran ausente.

A diferencia de otras ediciones, en esta temporada de Gran Hermano casi no se formaron parejas. Las pocas que se animaron fueron rápidamente eliminadas. Los jugadores, más tranquilos y estratégicos, se agrupan en vínculos de amistad más que en relaciones amorosas.

El aislamiento comenzó a pasar factura y la primera en admitirlo fue Katia “La Tana”, oriunda de La Matanza. La jugadora no dudó en confesar sus ganas de intimar, un deseo que, según contó, ya expresó en otras ocasiones pero que sigue siendo difícil de satisfacer dentro de la casa.

La picante propuesta de La Tana para Tato

Mientras conversaba con su prima dentro de la casa, La Tana sorprendió al revelar sus intenciones: quiere tener sexo con dos participantes diferentes. Al mencionar quiénes eran, el comentario no pasó desapercibido y generó un verdadero revuelo entre los espectadores. Como bien lo resumió Santiago del Moro: “La Tana va por todo en la casa”.

Durante una charla descontracturada, La Tana reveló con humor la conversación que tuvo con Tato: “Le dije a Tato: ‘Mirá que te hago un show de stripper’”, recordó entre risas. Luego detalló cómo fue el ida y vuelta con el uruguayo: “Me preguntó ‘¿tu prima está soltera?’ y le dije ‘sí‘. Me respondió ‘bueno, trío, trío’. Que después me dijo que me hacía un show de stripper y le dije ‘bueno, dale’”.

Más adelante, se sinceró sobre cómo le está afectando el encierro: “Ya pasaron cinco, seis meses. Si no se da cuenta que Luz ya está, bueno arrancá para otro lado, rey. Acá el que no te gusta, te empieza a gustar. Esta edición cero sexo. Yo si sabía me traía el vibrador. Nunca estuve tanto tiempo sin sexo”, confesó. Y, como si fuera poco, cerró con una propuesta picante que Tato aceptó sin dudar: “Un corte de pelo a cambio de un show de stripper”.