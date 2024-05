El tenso momento en vivo cuando Zoe de Gran Hermano 2024 se entera de la pelea entre su mamá y su novio

En la gala del domingo de Gran Hermano 2024 hubo nuevos eliminados, no solo salió el familiar, sino que llevó consigo al jugador original. Fue el turno de Zoe y su mamá Aixa, que por decisión del público quedó fuera del juego a más de cinco meses de haber ingresado a la casa más famosa del país.

Como todas las semanas, al otro día de la eliminación, el jugador que salió debe ir a la gala en vivo para hablar con los analistas de su paso por la casa, contar su experiencia y responder las preguntas que le hacen.

Es por eso que Zoe estuvo presente en el piso y en medio de sus respuestas fue consultada por el ingreso de su mamá Aixa al juego y lo que finalmente terminó dejándola fuera de juego. Además, se presentó su novio Manu, quien fue acompañarla después de estar separados más de cinco meses. Sin embargo, no todo salió como esperaba, ya que mientras la exparticipante estaba en el reality, su mamá se peleó con su yerno.

Así se diagramó la semana del reality sin gala de nominación.

El cruce entre la mamá y el novio de Zoe de Gran Hermano en pleno vivo

En medio del debate, uno de los panelistas le consultó sobre su novio y su mamá, pero Zoe se mostró confundida frente a las preguntas y expresó: “Antes de entrar a la casa estaba todo bien y ahora no entiendo. No sé qué pasó, pero lo hablaremos fuera de cámara”.

“¿Cuál es el problema con él Aixa?”, quiso saber Santiago del Moro. A lo que la mamá de Zoe respondió: “Dejame terminar, por favor. Santi. Disculpame. Esto es algo que pedí que no lo mencionen. Lo pedí expresamente para cuidar su cabecita porque ella no sabe nada”.

“¿Es un tema de los fandom y las redes?”, insistió el conductor. “Es un tema largo y complejo y no me parece que hay que tocarlo frente a Zoe”, contestó Aixa. “Es un reality show y Zoe se pasó 5 meses pidiendo por él. No tiene nada malo. Son cuestiones personales que la pueden tener y dirimir”, interrumpió Del Moro.

“El tema es que, pobre. Ella lo recibe sin saber nada y lo toma mal, porque claro, los otros chicos recibieron fotos de familia, mandaron de sus parejas, de su marido o de su mujer, como en el caso de Darío. No hay ningún misterio de nada, no hay ninguna mala intención ni nada”, señaló Aixa sobre el momento en que todos reciben fotos de su pareja menos Zoe, luego la mujer quebró en llanto.

Frente a esto, Zoe dio su punto de vista y comentó: “Mi mamá tiene ese miedo conmigo. Me cuida mucho. Ella está orgullosa de eso. Después vamos a hablar, pero también hay que entender que yo ya crecí. Ya puedo aprender sola de mis errores”.

En ese momento interrumpió Manuel y dejó su postura sobre los padres de su novia: “Yo quiero destacar que Zoe, además de tener una gran mamá que la protege mucho y me hace acordar a mi mamá en ese sentido, tiene un gran padre. Yo no lo veía tanto cuando ella estaba afuera y ahora lo pude conocer más”.