¡Hay amor! Zoe de Gran Hermano 2024 le dedicó unas emotivas palabras a su novio: “Es un caballero”

Gran Hermano 2024 ha cambiado la vida de todos sus participantes. Contratos de modelaje, programas de streams y salidas a programas de televisión son algunos de los beneficios que han tenido los hermanitos que han salido de la casa.

Sin embargo, Zoe Bogach, la última eliminada de la casa, ha gozado de otras oportunidades más allá del estrellato. Luego de cumplir cinco meses en el reality show, la hermanita logró reencontrarse con Manu, su novio.

El reencuentro de Zoe y Manu en el estudio de Gran Hermano 2024. Foto: C5N

Su historia de amor es digna de contar. Es por ello que la modelo no ha dudado en brindar algunos detalles de su conquista a los diferentes medios de comunicación.

La historia de amor entre Zoe y Manu

Ahora bien, la modelo conoció a su novio a través del método más tradicional en los tiempos actuales: Instagram. “Con Manu nos conocimos por Instagram, nos empezamos a seguir, fuimos a merendar y se fue dando todo”, recordó la hermanita en una entrevista para La Nación.

Zoe conoció a su novio a través de Instagram. Foto: Canal 26

Tras tener el primer contacto, no lograron separarse por ningún motivo. De acuerdo con la modelo, se quedaba todos los fines de semana en su casa y pasaban sumo tiempo juntos. De esa forma decidieron ponerse de novios.

“Nos juntábamos casi todos los días, yo me quedaba en su casa los fines de semana, nosotros pasábamos mucho tiempo juntos. Por todo eso es que nos pusimos muy rápido de novios”, expresó la última eliminada de Gran Hermano 2024.

Al conformar su relación, pasaron dos meses y la joven entró a la casa. A raíz de ello, Zoe confesó en la revista Gente que fue un momento difícil dado que no sabía qué había ocurrido con su noviazgo.

Zoe Bogach fue recibida con mucho amor. Foto: web

“Fue difícil no saber de mi novio, porque con él yo estaba hace dos meses afuera, y el resto del tiempo lo pasé en la casa de Gran Hermano (...) Así que siempre me la pasaba preguntándome qué pasará con él, qué estará haciendo, qué pensará... porque él me terminó de conocer de una forma que no me conocía”, recalcó la hermanita.

Cuál es la opinión de Zoe sobre su novio

Finalmente, en el programa de stream “Insiders”, Zoe le dedicó unas sentidas palabras a su pareja en compañía de Rosina y Lucía.

“Yo tengo una suerte, Manu es todo lo que siempre soñé (...) Es un caballero”, determinó la hermanita.