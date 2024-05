El incómodo momento que vivió Zoe en la calle tras su salida de Gran Hermano 2024

Gran Hermano 2024 le cambió la vida a los participantes que ya pasaron por el programa o a quienes aún siguen en competencia para llegar a la final. Zoe fue la última eliminada del reality, después de estar más de cinco meses en la casa, ya que formó parte de los originales que ingresaron al juego aquel 11 de diciembre de 2023.

La participante recibió la visita de su mamá Aixa como parte del ingreso de los seres queridos, juntas estuvieron una semana, y luego el público decidió eliminar a su mamá y como parte del juego se llevó consigo a su hija.

Teniendo en cuenta que Zoe estuvo cinco meses aislada, no tiene idea de lo que pasó en el exterior mientras ella estaba en la casa más famosa del país. Como fue la pelea que tuvo su mamá con su novio, lo que llevó a que él decidiera iniciar acciones legales contra su suegra.

Zoe de Gran Hermano 2024 y un momento tenso en la calle

Hasta el momento Zoe no sabe de los detalles del desacuerdo entre su mamá y su novio, pero si ya se enteró que tuvieron una pelea.

El tenso momento que vivió Zoe de Gran Hermano 2024 en la calle con un notero

Frente a esto, las cámaras de LAM, quisieron saber la opinión de la exparticipante con todo lo que está viviendo en su entorno familiar. Es por eso que esperaron a Zoe en la calle para seguirla y lograr obtener unas declaraciones de ella.

“Pobre piba, estaba asustada”, comentó Ángel de Brito sobre el estado en que se encontraba Zoe cuando fue abordada por el movilero de su programa. El episodio fue muy comentado y criticado en las redes sociales por la incomodidad que mostró Zoe al ser perseguida con las cámaras.

“¿Viste que habló tu ex, o tu novio, y dijo que iba a iniciar acciones legales contra tu mamá?”, le comentó el cronista cuando se acercó a la ex Gran Hermano. “No es mi ex, es mi novio”, le aclaró Zoe al notero de LAM. Luego expresó visiblemente molesta con la situación: “Perdón, no quiero hablar de esto. No sé nada, todavía no vi nada”.

Ante la situación, Ángel de Brito expresó en su programa irónico por la manera en que se manejan en el canal que produce el reality: “El próximo GH Telefe lo tiene que hacer en una cárcel así los noteros no pueden acercarse”.

“La llevaban a la chica como a una delincuente”, agregó el conductor sobre la actitud de la producción de Telefe con los programas de otros canales. “¿Son esclavos? Esto es peligroso”, comentó Yanina Latorre.