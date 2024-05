¿Cambiará la estrategia? Virginia se hartó de Emmanuel de Gran Hermano 2024 por Furia

Gran Hermano 2024 está por pasar una de las galas de nominaciones más picantes. Con sólo ocho participantes en la casa, cada acción tiene sumo peso.

Ahora bien, Virginia logró obtener el liderazgo luego que su hija ganara la casa. Por tanto, ella podrá definir la nueva placa de nominados.

Para conformar su estrategia, la comediante ha logrado tener sumas charlas con Delfina. Ahí, dio detalles de qué persona no le estaría dando confianza en la casa: Emmanuel.

Qué dijo Virginia sobre Emmanuel

La oriunda de la Plata le comentó su postura a Delfina en su habitación. Ahí, recalcó cómo le impresionaba la actitud positiva del cordobés con Furia luego de todo lo que debió pasar.

“A Emma lo tuvo hecho mier**. Lo dejaban de lado, lo recontra bardeó a ella y a su acompañante. Le dijo de todo, Emma estaba hecho un trapo. La única que le daba bo** era yo”, aseveró la comediante con suma impresión.

Tras este análisis, Virginia consideró que Emmanuel se convirtió en una “víbora” tras acercarse nuevamente a Furia. De esa forma, entabló que el peluquero se empoderaba con la doble de riesgo.

“Ahora le empieza a dar bo** y mira como cambia Emma. Vuelve a ser una víbora como antes. Cuando está con ella se empodera”, le recalcó Virginia a su hija.

¿Fin de la amistad? Furia habría empezado a dudar de Emmanuel de Gran Hermano Foto: El ciudadano

Ante la postura de su madre sobre Emma, Delfina entabló que no le gustaba la actitud del cordobés. En este sentido, expresó que Emmanuel parecía no tener amor propio si aceptaba volver a tener una relación con Furia.

“No me gusta. A mi no me gusta este Emma así (...) Esta mal, eso es tener autoestima muy baja y no creer en vos”, expuso la joven sobre la conducta de Emma.

Delfina, hija de Virginia de Gran Hermano (Captura de pantalla)

Finalmente, Delfina le brindó un contundente análisis a su madre. Desde este punto, destacó como Emmanuel fue el primero en salir de placa positiva cuando se encontraba peleado con la doble de riesgo.

“Lo peor de todo ¿Sabés qué es? que él sin ella al lado en la placa positiva salió primero”, cerró la hija de Virginia.