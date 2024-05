El enojo de la hija de Virginia de Gran Hermano 2024 por el ingreso de Lucía en “El Congelados”

Se vienen semanas decisivas en Gran Hermano 2024, el programa lleva casi seis meses en vivo y en la casa solo quedan 8 jugadores. Se viven cambios, emociones y estrategias que llevaran a uno de ellos como ganador de esta edición del reality.

Hace unos días, volvió “El Congelados” a la casa más famosa del país, después de la visita de los familiares, en la cual ingresaron: Facundo, el amigo de Martín; Delfina, la hija de Virginia; Franco, el hermano de Bautista; Mateo, el amigo de Nicolás; Francisco, el hijo de Darío; Sol, la amiga de Florencia; Rocío, la amiga de Furia; Aixa, la mamá de Zoe y la Gata Noelia, la amiga de Emmanuel.

Luego de las visitas y las eliminaciones, solo quedó la hija de Virginia, quien fue la ganadora de la casa y se irá después de la gala de nominación de esta noche. Además, tuvieron la visita en “El Congelados” de Lucía, la exparticipante, que ingresó con su hermana gemela.

Lucía y Jacinta en el Congelados. Foto: Telefé

Esto llevó a que muchos se sintieran emocionados por volver a verla o enojados por la actitud que tuvo cuando ingresó de visita. Es porque Lucía le dejó una indirecta a Nicolás por su relación con Florencia que llevó a que se enoje Flor con su novio.

La angustia de la hija de Virginia por el ingreso de Lucía a Gran Hermano 2024

Pero no solo ella se enojó con Lucía, también la hija de Virginia mostró su descontento con la visita de la exparticipante. “Me da bronca que venga una piba, que entre, nombre a todos, no me nombre, me conoce”, expresó Delfina en una charla que tuvo con su mamá y Florencia.

“¿Entendés? Porque eso marca algo adentro y afuera”, agregó en señal del juego de Lucía y cómo repercute en el público lo que hace.

“¿Quien? ¡Pero tan importante es? Déjame de hinchar los huevos”, comentó Virginia sobre el problema de su hija. “¿Pero quién es? ¡Dale!”, acotó Florencia.

“¿Quién entró, boluda? ¿Susana Giménez? No entró Santi del Moro y te miró con cara de ojete y te ignoró. Claro”, señaló Virginia a su hija.