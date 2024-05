Lucía de Gran Hermano 2024 reveló que siente por Nicolás tras su ingreso en “El Congelados”

Gran Hermano 2024 está llegando a su final y en la casa más famosa del país quedan 8 jugadores que están dejando todo para ser el ganador. En las últimas semanas, en el reality se vivieron emociones, sorpresas y cambios como fue el ingreso de los familiares, “El Congelados” y algunos premios.

De los seres queridos que ingresaron, solo queda Delfina, la hija de Virginia, quien fue la ganadora de la casa y quien dejó el liderazgo a su mamá. La semana pasada hubo un Congelados con los analistas: Laura Ubfal, Sol Pérez, Ceferino Reato y Gastón Trezeguet, quienes pudieron ingresar por primera vez, recorrer la casa y ver de cerca a los jugadores.

En la noche del lunes, los participantes recibieron la visita de Lucía, la exparticipante, y su hermana gemela, que mediante un juego confundieron a los participantes, pero finalmente revelaron que eran las dos. Lo que más llamó la atención fue el mensaje polémico que Lucía le dejó a Nicolás.

Lucía le dejó un mensaje a Nicolás y reveló que siente por su excompañero Foto: Telefé

“Te dije que te esperaba afuera y te espero”, le dijo Lucía a Nicolás antes de irse de su visita. Eso generó el enojo de Florencia con Nicolás, ya que ellos tienen una relación dentro de la casa.

Lucía de Gran Hermano 2024 reveló que pasa con Nicolás tras su visita a la casa

Luego de su visita, Lucía habló en el programa, y reveló que siente en verdad por Nicolás y por qué le dijo eso. “Nico quedó recalculando. Luchi, ¿qué le hiciste a Nico que quedó así?”, comentó Santiago del Moro en el vivo.

A lo que Lucía responde: “Teníamos un vínculo bastante especial. Yo admití que las primeras dos semanas me gustaba él”. “Pará. ¿Hay algo entre ustedes? Porque vos tenés tu historia. ¿Él no entendió o hay algo pendiente?”, insistió el conductor del programa.

“Nunca nos vimos afuera. No sé”, comentó Lucía. Luego reveló: “Darío (en el tape) dijo ‘¿pero a ella no le gustan las mujeres?’. Y yo dije que me gustan los dos, hombres y mujeres. A mí al principio me gustó Nicolás, después me gustó Rosina, pero como Rosina ahora no me da bola. Entonces, me voy con Nicolás... ¡No! ¡Mentira!”.

“Te digo que él te mira con cara de amor”, agregó Santiago del Moro”. “Es que nos queremos un montón”, confesó Lucía.