El tierno gesto de Bautista de Gran Hermano 2024 con Denisse: qué le mandó con su hermano

Gran Hermano 2024 está por cumplir seis meses en vivo, por lo que en la casa solo quedan 8 jugadores, entre los cuales está el ganador de esta edición. Si bien en el juego fueron cambiando los participantes, con ingresos, eliminados, repechaje y nuevas caras, algunos lograron adaptarse al juego y crearon sus propios grupos de amistad.

Una de las parejas del reality fueron Bautista y Denisse, que conectaron ni bien pasaron por la puerta de Gran Hermano en diciembre. A pesar de que ella fue eliminada, después volvió a ingresar por el Golden Ticket, y volvió a ser eliminada, Bautista sigue demostrándole su amor desde la casa más famosa del país.

Si bien hace varios meses que no se ven y no tienen contacto, ya que Bautista está entre los 8 jugadores que siguen en juego. El uruguayo no pierde la oportunidad de dejar algún mensaje o muestra de cariño hacia la chubutense.

Bautista le mandó un regalo a Denisse de Gran Hermano 2024 Foto: Twitter

El tierno gesto de Bautista de Gran Hermano 2024 con Denisse

Esta vez Bautista volvió a generar repercusiones con su tierno gesto hacia Denisse antes de que su hermano sea eliminado del juego. Franco, el hermano de Bautista, ingresó como parte de los familiares, y este domingo quedó fuera de juego.

Sin embargo, su hermano no perdió la oportunidad y le dio un regalo para que se lo de a Denisse afuera. “Si te cruzás a la Denu, dale esta pilcha”, le dijo Bautista a su hermano mientras le entregaba su remera, a la que anteriormente le puso perfume.

El gesto se viralizó en las redes sociales, y los fans de la pareja comenzaron a aplaudir la tierna y romántica actitud del uruguayo con Denisse. “Ah no, Bautista, no podés ser así”; “Hablame de estar enganchado”; y “La vara está en la estratosfera”, fueron algunos de los comentarios que circularon en X (antes Twitter).