El fuerte cruce entre la mamá de Zoe de Gran Hermano 2024 y Romina Uhrig: “Cerra el…”

Zoe Bogach fue una de las participantes de Gran Hermano 2024 y la última eliminada de la competencia, dejando a ocho jugadores dentro de la casa. Fuera del juego, su mamá, Aixa, ganó un papel importante en las redes sociales y defendió a su hija en todas las ocasiones.

En esta oportunidad, Zoe visitó “La noche de los Exs” (Telefe), donde son panelistas varios exparticipantes de diferentes ediciones. Romina Uhrig opinó sobre el juego de Zoe en Gran Hermano 2024 y destacó: “A mí, el papel de Zoe me encantaba porque me sentí identificaba. Me gusta una persona como ella que es respetuosa y que hacía un juego de dormida. Me hubiese encantado que llegue”, aunque explicó que creía que el ingreso de su mamá, Aixa, la había perjudicado en el juego y por eso, el público la sacó.

Aixa, la mamá de Zoe, que estaba mirando el programa desde su casa, reaccionó a los dichos de Romina a través de su cuenta de Instagram y compartió una captura de pantalla de una noticia que decía: “La exparticipante de Gran Hermano, Romina Uhrig, y su exmarido, Walter Festa, exintendente de Moreno, fueron imputados por lavado de dinero, según informó el periodista Rodrigo Alegre en TN Central”.

Por la cual, Aixa Abasto escribió: “Así como yo entré a un reality y Romina Uhrig tiene derecho de hablar de mí, yo, como ciudadana argentina, tengo derecho de recordarles quién es esta exGH y exdiputada”.

Aixa Abasto, la mamá de Zoe de Gran Hermano 2024 contra Romina Uhrig Foto: Instagram

Como si fuera poco, la mamá de Zoe, siguiente a dicha historia de Instagram, subió un video de ella con un audio que decía: “Cerra el oj*t*, ¿Ok?”.

La respuesta de Romina Uhrig a las acusaciones de Aixa, la mamá de Zoe de Gran Hermano 2024

Mientras estaba el programa en vivo, Romina Uhrig se enteró de las historias de Instagram que posteó Aixa, la mamá de Zoe, y quiso responderle en vivo. “Le quiero decir a la madre de Zoe que sigue perjudicando a la hija, que yo estoy acá para opinar y estoy opinando de lo que veo y de lo que vi de ella. Si ella va a opinar de mí, que traiga pruebas y después que hable, un beso”, dijo Romina.

“La sigue perjudicando a la hija con esos comentarios, tengo razón yo”, agregó Romina y luego explicó: “Yo no estoy criticando a la madre, solo estoy dando mi opinión”, teniendo en cuenta que la exparticipante siente que Aixa perjudicó a Zoe en el juego mientras ambas estuvieron en la casa.