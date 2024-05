¡Sin filtro! Martina, la ex participante Gran Hermano, criticó duramente a Santiago del Moro

Martina Stewart Usher fue una de las concursantes que formó parte de la edición 2023 de Gran Hermano, el programa más visto por los argentinos, ya que lo que ocurre dentro de la casa suele provocar todo tipo de emociones y posturas, alentando a los usuarios de las redes a opinar. En esta ocasión, la ex participante volvió a aparecer frente a las cámaras de televisión con una inesperada crítica.

Martina Stewart Usher se llevó todas las miradas. Foto: web.

Se trató sobre la forma de Santiago del Moro para conducir el programa. “A veces, en los votos, nosotros estábamos adentro y decíamos ‘che, lo reveló antes de decirlo’, usaba palabras, por ejemplo, quedaba dos chicos y una chica, y decía: ‘La que se va…’. Acabas de decir que se va una mujer”, opinó Martina en un diálogo con Juan Etchegoyen.

Y a pesar de que no se trata de la primera persona que juzga abiertamente la forma de llevar el programa que tiene Del Moro, en tanto que muchos opinan que toma partido por algunos jugadores o permite que se pasen por alto situaciones o comentarios que con otros participantes no, la ex concursante soltó un comentario que dejó asombrado al periodista.

Cuál fue el comentario polémico de Martina Stewart Usher sobre Santiago del Moro

Cuando el periodista preguntó directamente a Martina qué opinaba sobre el conductor, la ex participante soltó: “Siempre voy a ser agradecida con ellos porque fueron los que me dieron el lugar, y todo… pero, para mi le queda un poco grande”.

Y cuando Etchegoyen le consultó si se refería a la manera que tenía de conducir, ella respondió: “Sí, o el programa…no sé. Pero bueno, por algo está ahí. Seguramente es el mejor, pero bueno a mí me parece que le queda un poquito grande”. de mi edición.