Quién es Martina Stewart Usher de Gran Hermano: la participante que aseguró que la bisexualidad le da "asquito".

La casa más famosa del país abrió sus puertas y generó muchas expectativas entre todos los argentinos. Gran Hermano comenzó este lunes con una nueva edición y con 18 nuevos participantes que se disputarán el premio mayor.

Entre las concursantes hay una que generó polémica con su video de presentación. Se trata de Martina Stewart Usher, una joven de 25 años oriunda de Tigre, Zona Norte. Es profesora de Educación Física, trabaja en una escuela y da clases personalizadas.

Además, trabajó en periodismo deportivo en Racing y juega al fútbol. Confesó que estuvo con varios jugadores, pero “No voy a dar nombres”, expresó. También se proclamó fan número uno de Wanda Nara. “Mi ídola es Wanda Nara, hizo todo bien”, indicó.

La joven generó también polémica al decir que la bisexualidad le da “asquito”, y como si todo eso fuera poco, Twitter estalló con denuncias en su contra por maltrato.

“Me encanta que en dos minutos ya odian a Martina... imagínense nosotras que la tuvimos que aguantar 2 años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym”, comentó una usuaria.

Martina Stewart. Foto: Instagram/@martistewart_

Y otra agregó: “¿Estás segura que no es lo único?” y junto a esta frase publicó una imagen con un texto que dice: “Fue acusada de dsicriminación hacia alumnos de no menos de 11 años. Le gritó de una manera no correspondiente a uno de sus alumnos porque no corría lo suficientemente rápido llamándolo ‘autista’”.

Martina Stewart. Foto: Instagram/@martistewart_

Qué dijo Wanda sobre las polémicas declaraciones de Martina en Gran Hermano

El ingreso de Martina y sus declaraciones generaron polémica en las redes sociales. Uno de los comentarios se viralizó y Wanda hizo mención a este a través de sus stories de Instagram.

“Acaba de entrar Martina a GH diciendo que ‘le da asquito la bisexualidad y que ser gay debería ser analizado’ COMO se le puede permitir entrar a la casa a una persona que diga semejantes comentarios homofóbicos”.

A lo que la mediática comentó: “Sin embargo, GH es la vida misma. Y lamentablemente y desafortunadamente convivimos a diario con este tipo de comentarios o pensamientos errados. Gracias @telefe por no editar y dejarnos utilizar este tipo de declaraciones horribles para hablar con nuestros hijos”, comienza diciendo.

Wanda Nara sobre Martina Stewart. Foto: Instagram/@wanda_

y agrega: “Tapar o editrar no significa que en la sociedad no exista discriminación. Y en cuanto a esta chica es la vida misma que te cruzara con un amigo o un hijo bisexual y entenderás todo de la vida y lo desafortunado del comentario y pensamiento”.

Cuál es el Instagram de Martina

El Instagram de Martina Stewart Usher es @martistewart_ y tiene 4,271 seguidores.