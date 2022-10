Quién es Julieta Poggio de Gran Hermano: la profesora de danza que la rompe en Instagram con sus fotos

Julieta Poggio es la más joven entre los integrantes de “Gran Hermano 2022″, con tan solo 20 años ingresó a la casa más famosa del país.

Julieta Poggio (Captura de pantalla)

Se desarrolla como modelo e influencer en sus redes sociales, es una de las adolescentes más activas en TikTok junto con sus amigas. Aunque también es actriz y tuvo participaciones en “Chiquititas” y “Consentidas”, dos telenovelas furor para los millennials.

En la red social de la lupita se encuentra como @poggiojulieta y ya supera los 140 mil seguidores. ¿Cuántos tendrá cuando salga de la casa de Gran Hermano? Todas sus fotos están bien cuidadas desde el ángulo hasta la vestimenta y el fondo.

Quién es Julieta Poggio, la participante de Gran Hermano que es furor en Instagram.

La participante afirmó:” “Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario. No hay un fin de semana que no salga. Me gusta estar siempre bien arreglada y prolija” aunque aseguró que es egoísta, pero que ya lo empezó a trabajar con el psicólogo. Poggio podría tener algunos inconvenientes por ser muy sincera. “Siempre digo la verdad, les guste o no”, sentenció.

Yanina Latorre contra Julieta Poggio en Twitter

Hace algunas semanas Yanina Latorre lanzó un polémico tweet con respecto a la participación de Julieta Poggio en Gran Hermano. La realidad es que la bailaría actúa junto a Lola Latorre en “Amor Propio” y la panelista de LAM puso en alerta al programa más esperado hasta el momento.

La panelista explotó contra Julieta Poggio, actriz y participante de GH

En esta obra de teatro se encuentran 8 adolescentes muy famosas en las redes sociales. De hecho, parte del elenco ayer estaba en el estudio apoyando a su compañera. ¿Qué opinas del comentario de Latorre?