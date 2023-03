Crop top y trasparencias: el look de Martina Stewart en la final de Gran Hermano que revolucionó las redes sociales

Siendo una de las primeras concursantes en dejar la casa, y una de los tres participantes que reingresaron para ayudar a los finalistas, Martina Stewart acudió a su cuenta de Instagram para expresar su agradecimiento por la oportunidad y por el apoyo que recibió, pero también, lo hizo para aclarar algunas cuestiones vinculadas a la postura y las palabras que utilizó durante el casting, las cuales tuvieron una gran trascendencia.

Martina Stewart de Gran Hermano enamora con sus posteos en Instagram. Foto: Instagram/martistewart

Para ello, se mostró con un sensual conjunto total black compuesto por un crop top triangular con escote pronunciado, el cual mezclaba dos tipos de tela: cuero en el centro, y tul en los costados, creando un centro opaco que mantenía la intimidad entre las transparencias; y por debajo, optó por un minishort tiro alto que desprendía una extensa capa de tul transparente como pollera -la cual, al mismo tiempo, era decorada con distintas capas de volado-.

Martina Stewart mostró la foto que le tomaron para participar de Gran Hermano, y que decoraba el pasillo para la final. Foto: Instagram

De esta forma, la ex concursante recibió 47 mil corazones rojos en su publicación y juntó casi 600 comentarios, en los cuales sus fanáticos expresaban palabras de amor hacia su vestimenta, pero también, hacia el escrito con el que acompañó la imagen.

Martina Stewart enamoró con un total black lleno de transparencias. Foto: Instagram

Cuál fue la confesión que Martina Stewart realizó en su posteo

Desde una mirada en retrospectiva que le permitió analizar con claridad dónde se encuentra parada actualmente, la ex participante decidió hablar sobre todas las acusaciones y todas las críticas que ha recibido en los últimos meses a razón de la imagen que mostró durante su participación en Gran Hermano.

Inicialmente, comenzó comentando que “en esta edición me tocó el papel de la malvada, cada palabra de las que dije fueron replicadas por todos los medios haciéndome aún más mala a los ojos de ustedes”.

Martina Stewart en Gran Hermano. Foto: Instagram.

Y pese a las declaraciones que ha hecho intentando demostrar que la postura que presentó, mencionó que no recibió validación alguna, sino todo lo contrario: “Sé que no se me midió con la misma vara, se dijeron cosas terriblemente más graves de las que yo dije en el casting, pero no se mediatizaron ni el 1% de lo que se mediatizaron mis palabras”.

El momento en que Martina Stewart abandonaba la casa de Gran Hermano. Foto: captura de pantalla.

Y finalmente confesó que “no contaba con algún contacto para hacerme entrar, un representante o una fama previa a Gran Hermano, entonces busqué las palabras más polémicas para hacer el ruido que yo no tenía y poder llamar la atención de los responsables de elegir a los que ingresaban”. Y seguido de una nueva disculpa, concluyó su escrito con un agradecimiento al apoyo incondicional de sus fanáticos y de su familia.