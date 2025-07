Este jueves 17 de junio se cumple un año del femicidio de Catalina Gutiérrez, quien fue asesinada por Néstor Soto en la ciudad de Córdoba. Lucía, hermana de la víctima, compartió un desgarrador mensaje a través de sus redes sociales.

El desgarrador mensaje de la hermana de Catalina Gutiérrez a un año del femicidio: “Sos luz”

“Hoy hace 1 año una parte de mi se fue con vos, ya nada es lo mismo ni lo volverá a ser. Es un dolor perpetuo. Te extraño. Te pienso. Maldigo ese 17 de julio. Me pellizco para ver si estoy en la peor de mis pesadillas. No estas. Nos quedo tanto por hacer y compartir que ahora sos mi motor para seguir. Aún duele como el primer día, nada pasa, nada cambia, el tiempo no cura. Se siente como si me estuvieran arrancando el corazón constantemente. Un vacío que nada ni nadie llena. Cuanto agradezco la hermandad fiel y hermosa que tuvimos. Cuanto amé ser tu compinche, cuidarnos, defendernos, escucharnos, aconsejarnos. Mucha gente cercana me dijo que jamás habían visto una relación de hermanas como la nuestra Catu. Que increíble persona fuiste, no imaginas cuanto marcaste a cada persona que tuvo la fortuna de conocerte. Eras una personita muy especial. Fuiste y sos luz para siempre. Tan buena, tan inocente, tan compañera, tan graciosa, tan predispuesta siempre para el otro, tan sensible. Sería capaz de cualquier cosa para volver a verte y abrazarte fuerte. Como siempre digo, vivo por vos, sigo por vos, por mamá, por papá y porque se cuanto disfrutabas el vivir. Dame fuerzas, que difícil es todo.Y tranquila que el karma tarde o temprano llega y lo sabemos.. nadie se va de esta vida sin pagar todo el daño que nos hicieron.Te amo como a nadie y solo vos sabes cuanto te lloro, cuanto te extraño y cuanto te necesito.Hasta volvernos a encontrar hermana estrella que brilla, estrella que nunca se apaga. Para siempre mi orgullo mas grande, ejemplo de hermana, de persona, de hija, de amiga.“Ella merecerá ser recordada siempre como alguien que lo dio todo, hasta su propia vida, en pos de una ‘sana y sincera amistad’, en su puro y valioso afán por traer paz y concordia a quienes la rodeaban. Ella es la abanderada de la ‘amistad sana’ , la que se brinda a los amigos, la que está pendiente de sus necesidades. Esos son los valores que ella enarbolo hasta el final, y que nadie le podrá arrebatar”.