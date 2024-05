Furia de Gran Hermano 2024 se hizo nuevos estudios médicos por su leucemia y compartió el resultado con los participantes

Furia es una de las concursantes más fuertes de Gran Hermano 2024, y es que su carácter no solo es imponente dentro de la casa, sino también fuera, ya que junta miles de fanáticos. Por ese mismo motivo, su diagnóstico de leucemia generó un gran impacto, tanto que cuando se muestra más calma o débil de lo usual genera preocupación.

Hace algunos días, Furia tuvo que dejar la competencia por unas horas para realizarse exámenes médicos luego de sentirse descompuesta por varios días. Cuando regresó, confesó que tenía Leucemia Nivel 1, las alarmas se encendieron entre sus compañeros, sus conocidos fuera del estudio y sus seguidores, quienes se alertaron por su continuidad en el programa y su salud.

Furia conquista a sus fanáticos. Foto: web.

Desde entonces, Furia mantuvo los cuidados brindados por los médicos especialistas y volvió a someterse al control hace unas horas, recibiendo un resultado opuesto al del comienzo que le regaló una gran alegría y gran expectativa: su condición mejoró.

Furia reveló cómo salió el nuevo examen médico por su leucemia

En una charla con sus compañeros de piso, Furia contó con emoción cuál fue el resultado de su más reciente examen médico. “Gente, me volví a hacer el chequeo y me dio excelente. Mi hermana, que es la que más me preocupa, que esté tranquila, que igualmente seguro te habrán informado. Puedo seguir en carrera de juego y el linfocito está ahí, amiga, no se fue”.

Furia se encuentra en su momento de mayor debilidad de Gran Hermano 2024. Foto: Web

Pero sin dejar de lado su personalidad explosiva, pero honesta, Furia dejó un mensaje para quienes no la quieren en Gran Hermano 2024: “Lo siento por la gente que me quiera ver morir ¡No! ¡Todavía no te toca, amigo!”.