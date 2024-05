La contundente respuesta de Coti Romero tras las acusaciones de Darío de Gran Hermano 2024: “Lo veía como ...”

Coti Romero es una influencer y famosa argentina que volvió a tener fuertes repercusiones al ingresar a Gran Hermano 2024 después haber pasado por la edición anterior, tuvo otra oportunidad en la cual jugó dos semanas con los hermanitos de esta temporada.

Tras su paso por el reality, la famosa habló de su experiencia, estrategia y forma de jugar, ya que tiene doble experiencia y es la primera jugadora que ingresó dos veces a jugar a la casa como participante fija. Mientras estuvo en la casa tuvo su enfrentamiento con Furia, y una especia de amistad-estrategia con Los Bros.

Darío contó las cosas que Coti Romero le decía Foto: Web

En las últimas horas, fue Darío, uno de los últimos en ingresar a la casa, quien habló de la correntina y confesó que ella buscó seducirlo: “Los primeros cuatro días desde que llegó, ella entró a la casa tirándome dardos”.

Frente a esto, Martín le preguntó: “¿Fuiste su primer objetivo?”, y Darío contestó: “Me volvió loco tres días, lo van a ver cuando salgan. Me decía: ‘con vos, me rio, te sigo, quiero estar con vos, tu pen*…’”.

El descargo de Coti Romero tras escuchar las acusaciones de Darío de Gran Hermano 2024

Los dichos de Darío se volvieron virales en las redes sociales, y Coti Romero salió a dar su versión de los hechos mediante un vivo de Instagram: “Creo que él se daba cuenta que yo lo percibía. Cuando yo estaba medio mal, él se acercaba y hablaba conmigo. Encima sí está el clip, sí salió, se vio. Yo al menos no tuve esa intención”.

“Lo que pasó fue que yo estaba cantando una canción, estábamos nosotros dos solos en la cocina. Yo creo que él se refiere a eso. Y yo estaba cantando una canción, la gente de TikTok la va a conocer, pero dice ‘qué lindos ojos tienes, quiero chupart* el pen*’. O sea, literalmente es una canción, es horrible, pero es re graciosa”, comentó Coti Romero.

“Y yo la estaba cantando, entonces Darío me dice: ‘vos te das cuenta de que estamos solamente nosotros dos acá y lo pueden tomar a mal’. Como que él ya tenía en su mente eso y a mí no se me cruzó por la cabeza, porque no sé a quién se le puede ocurrir que yo voy a insinuarme a una persona grande, que tiene mujer, que tiene familia, que tiene hijos”, agregó con enojo la correntina.

Luego Coti confesó que le dolía la acusación que dijo Darío: “Yo lo veía más desde el lado de un padre que otra cosa. Por eso me duele bastante escucharlo decir estas cosas y más también el hijo que está ahí, que él estuvo afuera y sabe que no fue así, que en ningún momento se dio de esa manera. Y en ese momento, él me dice eso y yo me empiezo a reír y le digo: ‘pero estoy jodiendo’. Se ve que él llegó a pensar que yo lo estaba diciendo porque se me ocurrió. Y no, es una canción que existe”.