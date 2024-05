Marisol confesó qué retoque estético le hubiese gustado a Martín de Gran Hermano 2024 que se haga

Marisol y Martín de Gran Hermano 2024 han conformado una sólida relación de cuatro años. Y pese a que ahora llevan cinco meses sin verse, el amor es cada vez más fuerte.

“Hoy celebro nuestro amor a la distancia y deseo que estés pensándome tanto como te pienso yo. Solo nosotros dos sabemos del amor que nos tenemos. Mi tintu, mi kaki. Te amo incondicionalmente”, expresó la la traductora de inglés en una publicación para San Valentín.

Las polémicas declaraciones de la novia de Martín de Gran Hermano 2024 que generó repudio Foto: vía país

Ahora bien, durante este tiempo separados, la joven ha decidido realizarse algunos retoques estéticos en diferentes parte del cuerpo como la naríz. Al ser consultada sobre ello, dio detalles de qué le gustaría a su novio que se hiciera ahora.

Gran Hermano 2024: qué retoques estéticos se hizo la novia de Martín

Marisol brindó todos los detalles de sus operaciones en “Intrusos”. Ahí expresó que se operó la naríz, algo que sorprendería a su actual pareja.

“Él no se enteró de la cirugía, pero ya sabía que me iba a operar. Le va a sorprender que ya me la hice y que no lo esperé”, explicó la joven al notero del programa.

Seguidamente, sentenció que ella se pagó las operaciones y que no necesitaba la aprobación de nadie. “No necesito que mi novio me pague nada. Me la pagué yo solita (...) Estoy muy contenta y estoy muy orgullosa de mí. Me la banqué sola, con una amiga que me cuidó. No necesito la aprobación de nadie. Solo la mía”, recalcó Marisol.

La novia del jugador de Gran Hermano confesó como es su miembro.

Finalmente, en los últimos tramos de la nota, la joven recalcó que si se hubiese hecho su operación por Martín, se habría hecho otros retoques. Al ser consultada sobre ello, aseveró que al hermanito le gustaría que se hiciera las “gomas”.

“Si tuviera que hacerlo por él, me haría otros retoques (...) Quizás, las gomas”, confesó la mediática.

¿Martín y la hija de Delfina juntos?

Desde otro orden de ideas, los fanáticos comenzaron a “shipear” a Martín con Delfina, la hija de Virginia. Este revuelo llegó incluso a Gran Hermano 2024, dado que el Big les solicitó que bailaran juntos. “Se van a la mier**”, expresó el hermanito con cierta incomodidad.