Marisol, la novia de Martín Ku, contó la verdad sobre la cirugía de rejuvenecimiento vaginal

Martín Ku es uno de los ocho jugadores que aún permanece en Gran Hermano 2024 y uno de los que mayor repercusión generó en esta edición. Gracias al público y a su competitividad, se encuentra en instancias finales de la competencia y entre los mejores participantes.

Así como los jugadores de Gran Hermano 2024 revolucionaron la casa más famosa, sus familiares generaron repercusión en las redes, debido a las campañas que realizaban para apoyar a sus participantes dentro de la casa. En el caso de Martín Ku, su novia, Marisol se volvió muy popular y se volvió influencer.

Martín Ku junto a su novia Marisol

Al principio de la competencia, Marisol era querida por la mayoría del público, pero después fue ganando hate por comentarios desafortunados. Actualmente, se encontró nuevamente en el centro de la polémica, debido a se realizó una cirugía estética en la nariz.

Luego, surgieron rumores de que Marisol se habría realizado otra operación, un supuesto rejuvenecimiento vaginal. Frente a esto, quiso hablar del tema y en su cuenta de Instagram con más de 186.000 seguidores escribió: “¿Chicos, hace falta aclarar que no me rejuvenecí mi casita de Gran Hermano?”.

“La cantidad de cosas que leo, por favor. Me rio, pero ni que fuera tan importante para estar en la tapa de todos lados. Qué les importa mi nariz, hay cosas realmente importantes y mi nariz y mi cuerpo no lo son. Mi cuerpo es mío y no necesito aprobación de nadie, solo mía. Si les gusta, joya y si no también”, agregó Marisol, la novia de Martín Ku.

Marisol, la novia de Martín Ku sobre sus cirugías Foto: Instagram

¿Cuándo son la gala de nominación y la gala de eliminación?

En Gran Hermano 2024 quedan ocho jugadores: Furia, Emmanuel, Martín, Bautista, Nicolás, Florencia, Virginia y Darío. Pero también quedan dos familiares, Delfina, la hija de Virginia, y Facundo, el amigo de Martín. Los cuales compiten por una casa.

Este martes 28 de mayo se anunciará el ganador de la casa, el que gane la casa seguirá en la casa hasta el miércoles 29 de mayo y tendrá la posibilidad de nominar junto a los jugadores, además, su familiar será el líder de la semana. La gala de eliminación será el domingo 2 de junio.