¿Marisol, eres tú? La novia de Martín de Gran Hermano 2024 se hizo un retoque estético

Martín Ku es uno de los personajes más queridos en Gran Hermano 2024. Su estilo competitivo y honestidad en sus estrategias lo han consolidado como uno los candidatos estrellas para la gran final.

“Los argentinos dicen que soy chino y los chinos dicen que soy argentino. Me gusta comer con palitos, excepto el asado. Era momento de que entre un chino a la casa de Gran Hermano, en la historia no entró ni uno”, realzó el hermanito durante su video de presentación para el reality.

Ahora bien, Martín se ha destacado por su amor hacia Marisol, su novia desde hace cuatro años. Ambos han logrado sobrepasar una relación a distancia y tendrán la oportunidad de vivir juntos con la casa que se ganó el hermanito en la competencia.

“Le quiero mandar un mensaje a mi novia: amor, tenemos una casa. Nos ganamos una casa”, exclamó el integrande los Bro con emoción.

Ahora bien, con este nuevo panorama en la pareja, Marisol le tendrá una sorpresa a su novio: se hizo un retoque estético en la naríz.

Todos los detalles del nuevo cambio de Marisol, novia de Martín

Su nuevo estilo fue presentado por la novia de Martín en el programa “República Zeta”. Ahí, Gastón Trezeguet, conductor de la emisión, le consultó sobre su operación

“¿Siempre te pensaste en hacer la nariz o aprovechaste ahora?”, le consultó el analista del reality show a Marisol.

Tras la consulta de Gastón, Marisol aclaró que ella se había querido hacer ese retoque desde los 12 años. Sin embargo, siempre postergaba la operación.

“Yo me quiería hacer la nariz desde los 12 años pero siempre lo estuve psotergando. Cuando era chica me la quería hacer, mis papás me la iban a pagar pero siempre hubo como un miedo”, destacó la profesora de inglés.

Seguidamente, la joven detalló que en febrero de este año iba a realizarse la operación. No obstante, no pudo hacerla porque tuvo que entrar al Congelados. “Me la iba a operar de hecho en febrero, pero como fue en el Congelados, la tuve que postergar”, aseveró Marisol.

Finalmente, respecto a la postura de Martín, la joven detalló que el sabía su deseo de hacerse un retoque en la nariz. Lo único que le sorprendería es que no lo esperó para cuidarla.