Se conoció el terrible motivo por el que Furia de Gran Hermano 2024 se operó la nariz

Furia, su nombre real Juliana Scaglione, es una participante de Gran Hermano 2024 que tiene 33 años y se convirtió en una celebridad de la televisión argentina y de las redes sociales, debido a su personalidad y a la polémica que generan sus acciones dentro de la competencia.

Actualmente, Furia se encuentra entre los últimos ocho participantes de Gran Hermano 2024 y todo lo que dice y hace dentro de la casa más famosa toma gran repercusión. Y no solo es su presente, sino que también su pasado resuena, ya que se vuelven virales fotografías viejas y de sus vínculos afectuosos.

Esta semana se viralizó que Furia se había realizado una rinoplastia en la nariz a principios de 2015, es decir, cuando tenía 24 años. En esta oportunidad, la participante reveló dentro de la casa los motivos detrás de dicha operación.

Furia y las complicaciones de su operación en la nariz

Los participantes de Gran Hermano 2024 se encuentran en la actividad en la que simulan tener un programa de radio dentro de la casa. Dentro de ese contexto, Emmanuel le preguntó a Furia: “¿Te hiciste alguna cirugía o te harías?”.

“Sí, me hice una cirugía cuando salía con un muchacho, que un día me dijo narigona y todo un curso me dijo narigona. ¿Que hice como una pelotu**? No tenía mucha plata y fui a un hospital que me dijo mi amiga, donde las hacían baratas y bueno, me operé. Respiro como el ojet*”, explicó Furia sobre la rinoplastia que se realizó y lo que eso le provocó.

