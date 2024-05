Gran Hermano 2024: Catalina se metió en un lío por el video de Furia y Arturo

La discusión sobre el presunto maltrato de Furia a Arturo en Gran Hermano 2024 tuvo un coletazo inesperado en un canal de stream. Catalina Gorostidi recibió muchas críticas a su comentario sobre el episodio y este martes hizo una aclaración cuando ganó terreno la teoría de que estaba apoyando a Juliana Scaglione para volver a la casa.

En primer lugar, la exparticipante del reality show enfatizó: “Amo a los animales. Tengo tres y los rescaté toda mi vida”. No obstante, se plantó en la vereda opuesta a quienes pedían una expulsión o sanción por la agresión al perro en el concurso televisivo.

Aunque hizo una lectura diferente sobre el problema con el perro, Cata advirtió que la jugadora más popular de Gran Hermano “está sumamente agresiva últimamente”. Luego opinó: “Sigo pensando que no es la que yo conocí. No debería ser la ganadora”.

¿Qué dijo Catalina sobre el problema de Furia y Arturo en Gran Hermano 2024?

Según Catalina Gorostidi, Furia no maltrató a Arturo en Gran Hermano. “No lo golpeó, lo corrió”, dijo respecto del video que se viralizó en redes sociales.

La pediatra santafesina indicó que el perro se arrimó como si estuviera “jugando” mientras Juliana cantaba. Luego concluyó: “No es la forma de sacarlo, no lo avalo, pero creo que se está exagerando”.

“No fue una súper patada terrible. No creo que le haya pegado”, sentenció la médica sobre la reacción de Scaglione en Gran Hermano. Por otro lado, admitió la postura de quienes piensan lo contrario.

¿Qué dijo Catalina sobre su regreso a Gran Hermano 2024?

Aunque hace poco tiempo parecía entusiasmada con un tercer ingreso a Gran Hermano, Catalina Gorostidi bajó un cambio y ya no está tan segura sobre la posibilidad de otro repechaje. “A mí no me han dicho nada, no lo sé”, enfatizó.

La exparticipante santafesina se refirió al tema para mantenerse a distancia de Juliana Scaglione. En este sentido, afirmó: “No me interesa crear una buena imagen para Furia para entrar o no a la casa”.