Zoe de Gran Hermano 2024 se cansó las críticas sobre su físico y explotó: “No niego que uso filtros...”

Zoe Bogach fue una participante de Gran Hermano 2024, de tan solo 21 años y que estuvo más de cinco meses dentro de la casa, pero le tocó abandonarle dejando a ocho participantes dentro. Debido a su personalidad tranquila, no solo se ganó el cariño de sus compañeros, sino que de un gran parte de la audiencia.

Tras su salida de la casa, Zoe se mostró muy feliz y contenta de reencontrarse con sus seres queridos y con el cariño del público. Pero, también recibió múltiples críticas por su apariencia física, debido a que realizó una sesión de fotos con un maquillaje marcado y la acusaron de realizarse cirugías.

Zoe Bogach le hizo frente a las críticas

El comunicado contra los haters de Zoe Bogach

Luego de despertarse, Zoe realizó un comunicado vía historias de Instagram y escribió: “Voy a hablar de las personas que están detrás de una pantalla criticándome hasta de que tenía el cierre bajo de un pantalón. Señora de 60 años, porque la mayoría son mujeres de esa edad, ¿nunca le pasó de tener el cierre bajo del pantalón y no darse cuenta?”.

Zoe Bogach y su respuesta a los haters

Después se refirió a las críticas por un supuesto cambio físico: “No, no me puse lentes de contacto, mis ojos se aclaran con el sol o con la luz. Cuando me dicen: ‘¿sabes hacer algo más? Aburrís, planta, caracol’. Sí, logré hacer un montón de cosas sola y crecer por cuenta propia y llegué más lejos de lo que me imaginaba. Si a vos, mujer que está detrás de una pantalla criticando a una nena de 21 años, no te gusta lo que hago, poder dejar de seguirme y no saber más nada de mi vida”.

Zoe de Gran Hermano 2024 habló de las críticas sobre su físico Foto: Instagram

“Otro tema: que uso filtros o que en la casa era otra. No niego que uso filtros, ¿y qué? Estar para usar, gente. ¿No puedo usar filtros? Y lo otro, últimamente en la casa estaba siendo otra persona físicamente, si se toman el tiempo de verme como estaba antes de entrar, se darán cuenta. Por eso, ahora estoy tratando de volver a tener la imagen con la que entré porque es con la que más cómoda me siento”, agregó Zoe.

La reflexión de Zoe de Gran Hermano 2024 sobre su aspecto físico

Y para finalizar, Bogach explicó: “Sé que me vieron y me conocen de todas las maneras posibles adentro de la casa, pero ahora ya salí y no tienen la posibilidad de verme 24/7. Por lo tanto, yo elijo qué mostrar, cuando mostrarme y cómo mostrarme. Eso implica si yo quiero mostrarme feliz, enojada, triste, linda o recién levantada”. “No gaste su tiempo y energía poniendo cosas negativas. Un besito para los haters”, finalizó.