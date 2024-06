Así fue el Congelados con los exhermanitos en Gran Hermano 2024: sorpresas y nominaciones

Gran Hermano 2024 está en sus tramos finales. Tras la eliminación de Florencia, sólo siete participantes quedaron en la competición. Por ende, las chances de llegar a la gran final son cada vez más altas.

Ahora bien, con este ambiente marcado de tensión, Santiago del Moro anunció una importante noticia: los exhermanitos regresarán a la casa.

Cómo será el ingreso de los hermanitos

De acuerdo con el conductor de Gran Hermano 2024, una parte de los exparticipantes volverán a pisar la casa este lunes y el resto regresará el martes. Para ello, utilizarán la dinámica del Congelados.

“Vamos a arrancar con un Congelados que va a dar qué hablar y después vamos a ver en acción a todos los que se fueron. En dos tandas todos entre lunes y martes”, explicó Santiago del Moro.

Seguidamente, el conductor no dio detalles sobre qué rol cumpliría cada participante. Sin embargo, anticipó que no tendría contacto directo con la casa y que “se iba a picar”.

“No van a tener contacto con la casa y se va a re picar (...)Mañana los quiero pasados 20 pueblos en la vestimenta, así los quiero”, recalcó del Moro a los exhermanitos.

Así fue el primer Congelados con los exhermanitos

El primer ingreso a la casa fue Manzana. Ahí, bajo un traje de gala y con la canción del Padrino, ingresó a la casa para recitar un comunicado importante.

El escrito decía esto: “Buenas noches amiguitos. Pensé en ustedes, lo juro. Pero no se me ilusionen, vine a saludar a Arturo. Extraño a Emma, extraño a Darío, a Virginia, a los Bro y a Juliana. Y lo que más extraño es comer pollo en la cama (...) Cuando termine el programa, van a saber quien soy yo. Cada vez falta poco para el fin. No los quiero ilusionar, pero se vienen sorpresas (...) Ustedes son mi familia”.

Tras el comunicado de Manzana, Santiago del Moro le anunció a los hermanitos que fueran al zoom para ver “The Truman Show”. Sin embargo, previo a la película, el conductor le avisó que iban a ver una trama dentro de una película.

Ahí comenzaron a ver la entrada de los hermanitos sin sonidos: Catalina, Denisse, Lisandro, Zoe, Manzana, Lucía, Agostina, Carla “Chula”, Isabel, Mauro, Hernán Ontivero, Axel y Lisandro.

El objetivo de esta primera dinámica es que el Big los llamará al confesionario y nominarán. Por tanto, los exhermanitos conformarán la placa de esta semana.

Finalmente, el resto de los ex ingresarán el próximo 4 de junio para votar.

Cuándo se terminará Gran Hermano 2024

Para concluir la programación, Santiago del Moro anunció cuándo será la final de Gran Hermano 2024: 7 de julio.