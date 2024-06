Catalina se prepara para el regeso a Gran Hermano 2024: “Furia casi se va”

A casi seis meses del inicio del aislamiento, Furia dio otro paso hacia la final de Gran Hermano 2024 y se asoma a un nuevo desafío. Catalina Gorostidi confirmó su cuarto ingreso a la casa y advirtió que la participante más popular del programa “casi se va” este domingo en el duelo con Florencia Regidor.

“No sé para qué ni qué vamos a hacer, pero estoy súper feliz”, expresó la médica santafesina entre las críticas a Juliana Scaglione. Luego de su pelea con Eliana Guercio en redes sociales, el reality show le vuelve a abrir las puertas junto al resto de los jugadores eliminados desde mediados de diciembre.

La hija del exfutbolista Adrián Gorostidi ya no tiene chances de ganar el concurso. No obstante, tiene a su candidata definida y no dudó en anunciarlo a través de Instagram: “Virginia Demo a la final, gente”.

¿Qué hará Catalina frente a Furia en Gran Hermano 2024?

El anuncio de Santiago del Moro sobre la fecha de regreso de los exparticipantes de Gran Hermano 2024 reavivó la campaña de Catalina contra Furia. “Pensamos que el versus iba a ser Flor contra Nicolás Grosman y estuvimos a esto de que se fuera Juliana”, advirtió luego de la 24° gala de eliminación.

La pediatra de 32 años advirtió que a Furia “le está yendo cada vez peor” con su juego. Luego puntualizó: “La gente se cansó del grado de violencia, está delirando totalmente con los comentarios”.

Cata supo ser una de las principales aliadas de Scaglione, pero la relación se quebró cuando volvió de la mano del repechaje por su pelea con Alfa. Ahora está dispuesta a jugar a favor de Virginia y la definió como “la gran genia del certamen”.

El diagnóstico de la médica sobre Furia fue contundente e hizo hincapié en los últimos roces con el grupo de “Los Bros”. “La casa se le está poniendo nuevamente en contra con las deliradas que está teniendo”, apuntó.

Por último, la santafesina defendió el mensaje que les mandó a los participantes la semana anterior, cuando evitó mencionar a Furia. En esa línea manifestó: “Nena, no te voy a mandar rosas porque me trataste para el orto”.

¿Cuándo fue el último ingreso de Catalina Gorostidi a Gran Hermano 2024?

Catalina Gorostidi entró a la casa de Gran Hermano hace casi tres semanas. Su última visita fue en el juego “Congelados” y dejó un sobre que derivó en la expulsión de Rocío, la amiga de Furia.

La pediatra se vistió de rojo para un regreso fugaz después de su segunda eliminación. La primera fue a mediados de enero, cuando Alan Simone le ganó el duelo de la gala por una gran diferencia.