Luck Ra cantó como participante en La Voz Argentina y recibió fuertes críticas del jurado: “Algunas desprolijidades...”

Durante la gala del jueves 24 de julio, Luck Ra vivió un momento especial al interpretar “Balada del diablo y la muerte” en el escenario de La Voz Argentina, luego de sumar a Jaqueline Medina a su equipo.

Luck Ra tocó en vivo en La Voz Argentina como si fuera su audición.

Con su guitarra, se animó a cantar frente a los demás coaches, quienes, entre risas, no dudaron en evaluarlo como si fuera uno más de los participantes.

Así fue la presentación a ciegas de Luck Ra

Al terminar la canción, Lali Espósito tomó la palabra y lanzó una crítica con humor: “Sobre el final fue raro, pero empezaste bien. Tuviste algunas desprolijidades al final, pero…”, comentó entre carcajadas. La escena despertó la complicidad y las risas de todos los presentes en el estudio.

El momento se volvió todavía más divertido cuando la cantante lo puso a prueba y le preguntó a qué equipo se sumaría si él fuera un participante. Sin pensarlo demasiado, Luck Ra respondió: “Sole, yo te amo un montón, pero me voy a ir con Lali”. Su sinceridad provocó una ovación entre el público y risas entre los coaches, mientras Lali lo abrazaba con entusiasmo.

Tanto Soledad como los miembros de Miranda! simularon estar ofendidos por la elección de Luck Ra, aportando así al clima distendido y divertido que se vivió durante ese tramo del programa.

Marina Calabró fue quien se animó a expresar en voz alta lo que muchos televidentes venían sospechando. En su columna para Lape Club Social Informativo, la periodista reveló cuál sería la estrategia de Nico Occhiato en La Voz Argentina: “Él no da puntada sin hilo, es más vivo que el hambre y no es que no tenga recursos. Estuve hablando con gente que maneja redes sociales, cuando Occhiato dice eso hay una estrategia de marketing”.

Lo que al principio parecía una simple muletilla simpática, en realidad sería una jugada calculada al detalle. Según Calabró, “Occhiato está siempre pendiente de las métricas. Viste que el rol de conductor en La Voz no es protagónico por una cuestión de formato. Entonces, ¿cómo lográs presencia y visibilidad con un rol marginal? Haciéndote viral con algo”.