La nueva estrategia de Los Bros contra Furia en Gran Hermano 2024: “A todo o nada”

Gran Hermano 2024 cumplió seis meses y en el juego solo quedan seis participantes que se disputan por un lugar en la final. El lunes pasado recibieron la visita de los familiares lo que generó felicidad y sorpresas. Por el Chino ingresó su novia, por Emmanuel su marido, por Bautista su prima, por Darío su hija, por Nicolás su mamá y por Furia su hermana.

Sin embargo, esta vez las reglas son diferentes y cada día deben abandonar dos familiares que van a ser votados por los mismos participantes. A su vez, todos los familiares competían por un viaje All Inclusive y por pasarle el liderazgo al jugador para la próxima semana.

El martes se fue la hija de Darío y la hermana de Furia por decisión propia. Mientras que el miércoles después de nominar abandonaron la mamá de Nicolás y la novia del Chino, después de que Martín se peleara con Furia.

Los integrante de Los Bro planean llegar juntos a la gran final.

Esto comenzó cuando Juliana expuso los motivos para sacar a Marisol y el Chino salió al cruce. “No, no quiero, porque veo que con mi hermana se lleva como el ojet* y me mira con caras que no me gustan porque es una actriz del ojet*. Si no le gusto porque tiene envidia de quien soy no es mi problema”, le dijo Furia a Martín.

La nueva estrategia en Gran Hermano 2024: Furia vs Los Bros

Lo que desató la pelea entre Furia y Los Bros: Bautista, Nicolás y Martín. Se sabe que los tres juegan juntos y son muy amigos por lo que no irían en contra entre ellos. La guerra que despertó Furia por Marisol removió cualquier tipo de pacto que había entre ellos.

Luego de la discusión se ve a Los Bros hablar en el patio su nueva estrategia. “La base de hate ya lo sabemos, se va una sola persona. A todo o nada que sea lo que sea. Quiero que lo demos todo. Hay que hacer lo posible para sacarla. Cualquiera de los dos, porque ya se armó el versus, si se va ella o yo, les asegura un puesto a ustedes”, le dice Martín a Bautista y Nicolás.

La historia sigue porque Furia no da el brazo a torcer y ya lanzó su nueva campaña para eliminar a Martín. En la mañana de hoy, se ve a Juliana gritarle a Martín: “Dejen de jugar sucio porque te la vas a bancar a la placa. Al versus lo armaste vos”.