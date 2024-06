Una tarotista se descompensó mientras le tiraba las cartas a Furia de Gran Hermano 2024: “Hay energía oscura”

Juliana Scaglione, más conocida como Furia, es una de las seis participantes que aún continúa en la casa de Gran Hermano 2024. Debido a su personalidad, recolectó múltiples fanáticos que la apoyan, pero también mucha gente que rechaza su forma de actuar y de dirigirse al resto de sus compañeros.

Furia de Gran Hermano 2024 Foto: vía

En esta oportunidad, al programa “El Impertinente” (Net) concurrió Fabiana Aquin, una tarotista, numeróloga y médium, con más de 30 años en la televisión argentina. Debido a los constantes hechos de violencia de Furia contra sus compañeros y a que ella se denomina como una “bruja”, la tarotista le tiro las cartas a la participante.

Con la primera carta que sacó, Fabiana explicó: “La audiencia está enojada porque no puede creer lo que está pasando”. Además, le consultaron sobre las brujas que hay dentro de Gran Hermano 2024, y respondió: “Hay tres brujas. Dos afuera y una adentro. La veo a Coy, que está defendiendo a su hermana y es una bruja fuerte”. También, explicó que no solo Furia es bruja, sino que también Virginia lo es, que tiene mucha intuición y es de la luz.

Se descompuso por leerle las cartas de tarot a Furia de Gran Hermano 2024

Luego de la lectura de cartas a Furia de Gran Hermano 2024, Fabiana Aquin reconoció que no se sentía bien y pidió un vaso de agua en vivo. “Es mucha energía negativa, oscura, y me pone mal porque no estoy acostumbrada. La energía baja, por tanto escalofrío que me agarra”, explicó la tarotista.

Luego, explicó: “Esto es normal porque hay entidades que se meten dentro mío”. Como consecuencia de que Fabiana se sentía mal, entró un enfermero a tomarle la presión y explicó que la tenía levemente alta. Ella agregó: “Esto me suele pasar cuando canalizo”.