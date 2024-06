¡Nuevo round! Furia apuntó contra Martín de Gran Hermano 2024: “No estás a mi altura”

Gran Hermano 2024 está llegando a su final, ya que el día que se apagarán las luces de la casa está pactado para el 7 de julio. En el reality quedan seis jugadores: Emmanuel, Bautista, Martín, Darío y Nicolás, uno de ellos será el ganador. Los días no ha sido fáciles para Juliana y Martín que comenzaron una guerra sin fin.

Si bien la convivencia entre Los Bros: Martín, Nicolás y Bautista, y Furia fue buena durante los seis meses de juego, ahora que quedan pocos, el pacto llegó a su fin. Por lo que tanto ellos como Juliana comenzaron una disputa para ganarse un lugar en la final.

Desde que ingresaron los familiares la semana pasada, Furia desató la guerra con Martín, ya que al votar por quien de los familiares debía dejar el juego, Juliana manifestó lo que pensaba de Marisol, la novia del Chino, diciendo que no quería a “fallutas”.

Furia tuvo una fuerte discusión con Martín Ku: "Me parece raro y falso" Foto: Web

La nueva discusión entre Furia y Martín de Gran Hermano 2024

A partir de entonces la pelea entre ellos no cesa, tal es así que llegó al enfrentamiento en el teléfono entre Juliana y Martín en un mano a mano que se revelará en las próximas horas, por lo que uno de los dos quedará eliminado.

“Avísale a tu jermu y todas las boluditas esas que los que ganaron Gran Hermano están ahí arriba. Ustedes no sé porque están acá. Sabes quien levantó este show cuando vos estabas durmiendo la siesta, la Furia y el Emma. No necesito hablar en inglés para hacerme sentir propia, al que no le guste lo siento”, expresó Furia a los gritos para que escuche Martín que estaba cocinando.

“Yo me voy hoy, pero los que ganaron Gran Hermano son la Furia y el Emma, estos ni se rompieron el lomo para darle vida a este programa. Cuando te dicen versus es de a uno, no de a 40 giles que están atrás, te pensás que no sé que salgo hoy”, agregó Juliana enojada.

Si bien el Chino trataba de no responderle, comentó: “Todo el tiempo te contradecís, primero decís que ganaste, después decís que te vas. Decí una sola cosa con coherencia, todo el tiempo estás contradiciéndote”.

“Agradece que tu perro está afuera, y no está ladrando y mordiéndome, le voy a hacer entrar. Ni siquiera te ocupas de tu hijo”, volvió a apuntar Furia.

“El que lo dice lo es, la cantidad de cosas que decís, te reflejas todo el tiempo. Por suerte todo el mundo sabe las cosas que decís”, contratacó Martín.

“No estás a mi altura, lo siento. Andá a estudiar”, cerró Furia la discusión.