Huellitas Perdidas y su batalla por sacar a Arturo de Gran Hermano: “Fue un error, pecamos de inocentes”

El número de animales que se encuentran en las calles cada vez va en aumento. En 2023, durante el Día Internacional del Animal Sin Hogar, se reveló que al menos 5 millones de mascotas encontraban en las calles. Asimismo, una de cada 10 de estos animales fallecen por las circunstancias.

5 millones de animales en Argentina se encuentran en la calle. Foto: ETER

“Nos gustaría resaltar que una gran parte de los animales que viven en la calle lamentablemente mueren sin llegar a encontrar una familia, según algunas cifras sólo 1 de cada 10 perros”, aseguró el refugio Zaguates a Todo Noticias.

Bajo este panorama, organizaciones como Huellitas Perdidas buscan reducir esta tendencia. Para ello, con sumo amor y voluntad, buscan rescatar a todos los animales en esa situación para que puedan encontrar un segundo hogar.

Este fue el caso de Arturo, el galgo juguetón de Gran Hermano 2024. El objetivo que tenían desde Huellitas Perdidas era brindar un mensaje sobre la importancia de adoptar y, a la vez, brindarle una segunda oportunidad a Arturo. Sin embargo, las cosas no fueron como se esperaba y la competencia terminó siendo un lugar poco correcto para una mascota rescatada.

El perrito de la casa será sacado del certamen por sus comportamientos.

Vía País tuvo la oportunidad de charlar con Julieta, rescatista de Huellitas Perdidas, sobre la problemática presente entre la producción del reality con la organización y su rol a favor de los animales.

Huellitas Perdidas, un objetivo que salva vidas

- ¿En qué consiste la labor de Huellitas Perdidas? ¿Cuáles son las bases de esta organización?

Julieta, rescatista de Huellitas Perdidas: - “Huellitas Perdidas” es una organización que está hace ocho años aproximadamente y día a día va sumando gente. El propósito es justamente rescatar animales que están en situación de calle o en mal estado y lograr que lleguen a una casa para recibir amor y puedan ser adoptados. Cuando rescatamos a un animalito que no se encuentra en las mejores condiciones, tenemos una veterinaria muy buena que nos da la posibilidad de llevarlos para que los traten, haga su recuparación en una casa de tránsito y puedan ser adoptados.

El usuario de @Huellitasperdidasok que tiene un link para brindar donaciones y escribir el formulario de adopción. Foto: @Huellitasperdidasok

- ¿Cuánto es el estimado de las mascotas que rescataron tanto en CABA como en la provincia de Buenos Aires?

J.: - La realidad es que son muchísimos, porque sigue habiendo muchos animales en la calle. Yo no te miento cuando te digo que todos los días llegan alertas. La verdad es que es un número enorme.

- Respecto de las casas de tránsito y posterior adopción, ¿cuáles son los requisitos o pasos a realizar?

J.: - Con el tránsito la idea es que nos puedan escribir en las redes y nos comenten si están dispuestos a transitar. Cuando uno se ofrece, debe saber lo que conlleva un tránsito. Es una responsabilidad que está asumiendo. En temas de adopciones, se debe completar un formulario y se preguntan ciertas como ‘¿cuánta gente vive en la casa? ¿cuánto podría pasar el animalito solo?’.

Una de los posteos de "Huellitas Perdidas" donde permite que las personas colaboren con la organización. Foto: @Huellitasperdidas

- De acuerdo a esto, ¿las personas que hacen tránsito reciben un seguimiento por parte de la ONG?

J.:- Sí, realmente las chicas que hacemos tránsito estamos todas unidas en un grupo de WhatsApp y nos vamos mandando fotos, nos vamos dando una mano. Una vez que empezás con esto, ves la importancia y cómo se puede ayudar.

Uno de los póster de Huellitas Perdidas para entrar al equipo de tránsito. Foto: @huellitasperdidas

El caso de Arturo, el perrito que llevaba un mensaje de amor a Gran Hermano

- ¿Cómo fue el proceso de rescate de Arturo y las negociaciones con Gran Hermano?

J.: - Nos llegó una alerta y nos ocupamos de ir a buscarlo y realizar el tránsito. Una de las chicas lo tuvo en tránsito, le hicieron los controles en el veterinario. Era un perrito que venía con miedo y bastante flaquito. Después se dio la oportunidad de hablar con la productora de Gran Hermano. No puntalmente por Arturo, sino la idea de que ingrese algún perro. Justamente, Arturito era uno de los que se encontraba en tránsito y era un perrito joven y juguetón. Y te soy honesta, siempre el objetivo fue fomentar la adopción y lamentablemente nos equivocamos, fue un error, aceptamos nuestra cuota de responsabilidad y hoy lo que queremos es lo mejor para Arturo. El rol que tenía que hacer ya está y no entiendo por qué la productora de Gran Hermano no lo quiere entregar.

Gran Hermano armó un informe sobre Arturo y le llovieron las críticas: “¿Limpiada de imagen?” (Captura de pantalla)

- ¿Cuándo se dieron cuenta como organización que la casa de Gran Hermano no era el mejor ambiente para Arturo?

J.: - Yo creo que la dinámica del programa siempre fue intensa, pero capaz pecamos de inocentes y creíamos que si Arturo entraba, iba a dar alegría e iba a ser una distracción para los chicos porque los perros dan amor. Y esa dinámica dentro de la casa día a día fue un poco más intensa hasta que dijimos ´no vemos que el perro esté bien´, también por reacciones que tenía él. Si el perro llega a morder a un participante, no es la idea.

El perrito de la casa será sacado del certamen por sus comportamientos.

- ¿Las reacciones podrían venir por lo que está ocurriendo en la casa de Gran Hermano?

J.:- Hay mucha tensión en la casa. Entiendo que hay muchas personas y hay más competencias entre ellos porque tienen que llegar a la final. Sin embargo, los participantes están por elección, Arturo no. Ya cuando la situación no acompaña al animal con el objetivo que teníamos, dijimos hasta aquí.

- ¿Cómo han sido las conversaciones entre la producción de Gran Hermano y ustedes como organización?

J.: - Mirá, la conversación fue muy breve y no fue la mejor manera porque nosotras le dijimos que sacaran al perro del programa y nos dijeron que no. No tuvimos más respuesta por parte de ellos (...) Lo que sí entendimos es que la producción habló con los participantes para que mejoren el trato. No obstante, no creo que cambie mucho la actitud puntualmente de Furia y toda esa tensión es lo que puede generar el estrés a Arturo.

Furia empezó a los gritos y Arturo se alteró: “No es el ambiente para un perro rescatado por maltrato” (Capturas de pantalla)

- Ante esta negativa, ¿cuál sería el siguiente paso para poder sacar a Arturo de la casa?

J.: - Hoy el siguiente paso lo estamos hablando con el estudio de Fernando Burlando. Como mucha gente se ofreció a ayudarnos, uno de ellos fue el equipo de Burlando y puede que siga con este tema.

- ¿Qué esperan que suceda con Arturo?

J.: - Nuestro objetivo es que Arturo esté bien. Siempre fue nuestro objetivo no sólo con Arturo sino con cualquier mascota que rescatamos. Nuestro objetivo es que el perro esté bien. Si la situación acompañara, no habría ningún problema. Hoy la situación no acompaña, el perrito está estresado, está teniendo un comportamiento que llama la atención y por eso creemos que lo mejor es que se vaya de la casa.

Fuerte comunicado contra Gran Hermano: los rescatistas de Arturo solicitaron sacar al perro de la casa Foto: LM Neuqu

- Finalmente, ¿qué se sabe sobre la posible adopción de Martín a Arturo?

J.: - Nosotras por lo que vimos en la tele, el perrito generó un vínculo con el Chino y nos hemos enterado que su idea es adoptarlo. Así que si el perrito está cómodo con él y a futuro quiere ver el tema de la adopción, bienvenido sea.